“Mijn vader wordt ooit koning, dus pas maar op”: prins George waarschuwt zijn klasgenootjes

Volgens ‘Daily Mail’ schrijft de auteur ook over het feit dat de kleine prins zich héél bewust is van feit dat hij ooit op de troon van Groot-Brittannië zal zitten. “Ze (prins William en prinses Kate red.) voeden hun kinderen op met het besef wie ze zijn en welke rol ze zullen erven. Dat doen ze in het bijzonder tegenover prins George, maar ze willen hem ook niet belasten met het grote plichtsbesef”, leest het boek.

Sinds de dood van koningin Elizabeth is George tweede in rang om koning te worden. Zijn vader, prins William, zal de functie later van koning Charles overnemen. De Britse historicus Robert Lacey beweert dat het onduidelijk is of William al een gesprek voerde met zijn zoon over diens toekomstige plichten. Maar volgens verschillende bronnen haalden de ouders het onderwerp voor het eerst aan rond de jongen zijn zevende verjaardag. “William zijn doel als vader is om zijn kinderen een normale opvoeding te geven. Zo kan de monarchie relevant blijven en zich inleven in modernere tijden.”