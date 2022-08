“Mijn God, wat is er gebeurd?”: Brandweerman onthult laatste woorden van prinses Diana

RoyaltyHet is ondertussen al bijna 25 jaar geleden dat prinses Diana overleden is na een tragisch auto-ongeval in de Franse hoofdstad Parijs, maar haar dood beroert de wereld nog steeds. In een interview met ‘The Sun’ onthult de brandweerman die Diana reanimeerde nu haar laatste woorden.

Prinses Diana is op 36-jarige leeftijd overleden na een auto-ongeval in Parijs. Ook Dodi Fayed, de minnaar van de Britse prinses, en de bestuurder van de wagen kwamen om het leven. Kort na het ongeval rukten de hulpdiensten massaal uit naar de Pont de l’Alma, de tunnel waar het auto-ongeluk had plaatsgevonden. Xavier Gourmelon was één van de brandweermannen die op 31 augustus 1997 aan het werk was.

Laatste woorden

In een interview met ‘The Sun’ vertelt Gourmelon nu dat hij prinses Diana aanvankelijk niet herkend had. Verder dacht hij ook niet dat “de blonde vrouw” ernstig gewond was omdat ze nog bij bewustzijn was toen de hulpdiensten arriveerden. Gourmelon nam vervolgens de hand van de prinses vast en zei haar dat ze kalm moest blijven. Eenmaal uit de auto gehaald, vroeg Diana het volgende aan de brandweerman? “Mijn God, wat is er gebeurd?” Het bleken uiteindelijk de laatste woorden van de prinses te zijn, want enkele momenten later stierf ze aan de gevolgen van een hartstilstand.

“Ik begon haar te reanimeren en na enkele seconden ademde ze opnieuw. Ik was opgelucht, want als brandweerman wil je gewoon levens redden. Iets wat ik in mijn ogen gedaan had”, aldus Xavier Gourmelon. Hij vervolgt: “Eerlijk gezegd dacht ik dat ze het zou overleven. Tot zover ik wist, was ze nog in leven toen ze werd meegenomen door de ambulance.” Niet veel later kreeg de brandweerman echter te horen dat prinses Diana overleden was in het ziekenhuis. “Het was heel erg allemaal. Nu weet ik dat ze interne bloedingen had, maar het hele gebeuren zit nog zo vers in mijn geheugen. De herinnering die ik van die avond heb, zal mij voor altijd bijblijven.”

