Mette-Marit is 50: hoe de Noorse kroonprinses de onverwachte trendsetter onder de royals werd

Royalty William weigert kilt te dragen: waarom de prins zijn benen niet wil laten zien

Ondanks de diepgewortelde band tussen de Britse koninklijke familie en Schotland, heeft prins William (41) besloten om niet in de voetsporen van zijn voorouders te treden. Al vanaf zijn tiende liet hij de traditionele kilt achterwege, en als volwassene heeft hij deze klederdracht nog nooit in het openbaar gedragen. Een keuze die in contrast staat met de gebruiken van zijn vader, die regelmatig te zien is in de traditionele Schotse kilt.