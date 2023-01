“Met verrekijkers telden we de paparazzi die in de tuin lagen”: dit zijn Tom en Laura, de oogappels op wie Camilla altijd kan rekenen

RoyaltyCamilla Parker Bowles (75) heeft enkele moeilijke weken achter de rug. Prins Harry (38) maakte de koningin-gemalin genadeloos met de grond gelijk in enkele tv-interviews en z'n veelbesproken memoires. “Ze ging over lijken om in de gunst van de media en de bevolking te vallen en is een gevaar voor de Britse monarchie”, zei hij onder meer. Gelukkig kan Camilla in deze woelige tijden altijd rekenen op de steun van haar kinderen - Tom (47) en Laura (44) - met wie ze een ijzersterke band heeft. Al bezorgden ze haar in ‘t verleden ook af en toe kopzorgen. “Wij zijn de ‘gewone’ kinderen, geen deel van de koninklijke familie.”