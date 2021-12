“Met pijn in het hart aanvaard ik mijn lot”: hoe ‘schandaalprins' van Roemenië persona non grata werd voor zijn familie

RoyaltyOpmerkelijk nieuws van Nicholas Medforth-Mills (36), een neef van de Britse Queen en tot 2015 ook prins van Roemenië. Via zijn Facebookpagina maakt hij bekend dat hij en zijn vrouw Alina-Maria in het voorjaar van 2022 een kindje zullen verwachten. Het is hun tweede kindje samen, al mag Nicholas nu al voor de derde keer een baby verwelkomen. Want toen de royal gedwongen moest toegeven dat hij nóg een kind had verwekt, werd hij uit de lijn van troonopvolging geschrapt en verbannen door zijn familie. Een portret van de ‘schandaalprins’ van Roemenië.