Met Jeep en Simba in haar armen: paleis deelt nieuwe foto voor 14de verjaardag prinses Eléonore

Net zoals het nieuwe portret van koning Filip , dat vrijdag voor zijn 62ste verjaardag werd gedeeld, werd ook dit beeld genomen door ‘huisfotograaf’ Bas Bogaerts. De prinses werd gefotografeerd op het koninklijke domein van Laken. Op de foto zien we hoe ze een blauwe jeans draagt en een zwarte debardeur met witte ruiten. In haar armen draagt Eléonore de twee hondjes van het gezin: de witte viervoeter hebben ze al jaren en kreeg de naam Jeep, terwijl de bruine er pas later bijkwam en Simba heet.

Wie is prinses Eléonore?

De verjaardagsplannen van prinses Eléonore worden niet gedeeld door het paleis. De prinses is het vierde en jongste kind van koningin Filip en koningin Mathilde en zit op de schoolbanken van het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Aanvankelijk wilde Eléonore haar middelbare schoolcarrière afwerken aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, waar ze ook haar lagere school al had gevolgd. Maar omdat ze geen oudere broer of zus meer in het secundair had, kreeg ze geen voorrang bij de inschrijvingen en kon ze geen plekje meer bemachtigen.