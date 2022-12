Met een gerust hart op pensioen: koningin Paola (85) stelt levenswerk veilig bij Mathilde en Claire

Royalty Koninklij­ke bronnen beschuldi­gen Meghan Markle van liegen in docu: “Ze was wél voorbereid op een leven als royal”

Meghan Markle (41) getuigt in de veelbesproken Netflixserie ‘Harry & Meghan' over hoe ze als onwetende Amerikaanse actrice in koninklijke leven van Harry terechtkwam. Zo wist ze naar eigen zeggen niet hoe ze correct moest buigen voor de koningin. Maar niets is minder waar zeggen koninklijke bronnen. “Meghan kreeg 30 pagina’s aan instructies.”

