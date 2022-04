Met de hondjes in haar armen: koninklijk paleis deelt nieuwe foto voor 14de verjaardag prinses Eléonore

Royalty Nederland, Spanje én zelfs Australië: docu over prinses Delphine aan meerdere landen verkocht

De driedelige documentairereeks ‘Delphine: mijn verhaal’, die begin dit jaar op Eén te zien was, valt ook in het buitenland in de smaak. De serie is aan meerdere landen verkocht. Dat maakte Warner Bros op dinsdag bekend. In mei zal de docu bijvoorbeeld al bij onze noorderburen te zien zijn.

