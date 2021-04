Mentaal zieke vrouw breekt in bij prins Andrew: “De bewakers lieten haar zomaar door”

RoyaltyEven schrikken bij prins Andrew (61) thuis: een 44-jarige vrouw slaagde erin de bewaking om de tuin te leiden en binnen te dringen in Andrews privéwoning. De vrouw geloofde dat ze zijn verloofde was, en dat ze daar woonde samen met de prins.

Een blunder voor de securityagenten van Andrew, die het domein rond de Royal Lodge in Windsor Great Park moeten beschermen. Zij waren zo ingenomen door het mooie voorkomen van de vrouw dat ze haar niet verdacht vonden. “Ze was blijkbaar erg goed gekleed”, aldus een insider. “In een geklede broek, een gele blouse en een abrikooskleurig jasje. Haar haren waren opgestoken en haar make-up was tot in de puntjes in orde. Ze zag er erg glamoureus uit. Toen ze beweerde dat ze een lunchafspraak had met Andrew, geloofden ze haar. Ze moest zelfs geen identiteitsbewijs laten zien. De bewaking betaalde zelfs haar taxi, toen ze daarom vroeg.”

De dame, die intussen werd veroordeeld onder de Mental Health Act van 1984, dwaalde twintig minuten lang rond op het landgoed van de prins. Daarna liep ze gewoon via de voordeur naar binnen en vroeg ze aan een andere bewakingsagent waar de hertog was. De agent die daar de wacht hield, rook gelukkig wel onraad. Zeker omdat de vrouw verklaarde dat ze Irene Windsor heette, de verloofde van prins Andrew was, en met hem samenwoonde. Een reeks leugens die ze zelf wel degelijk geloofde. Ze werd meteen tegengehouden in de lobby, en vastgehouden tot de politie haar kwam ophalen. Andrew zelf zou niet thuis zijn geweest op het moment van de feiten.

Minder beveiliging

In haar handtas werd een kaart van Andrew’s landgoed teruggevonden, net als enkele kaarten van andere koninklijke residenties. De vrouw was tevens in het bezit van een ‘zelfverdedigingssleutelhanger’: een metalen ring waaraan twee scherpe punten zijn bevestigd. In het ergste geval had ze Andrew dus wel degelijk kunnen verwonden.

De vrouw was zaterdag, de dag van prins Philips begrafenis, overgevlogen vanuit haar thuisland Spanje. Ze heeft een geschiedenis van mentale problemen. Ze werd aanvankelijk gearresteerd op verdenking van diefstal, maar werd daarna ontoerekeningsvatbaar verklaard. De dame krijgt nu professionele hulp in een instelling.

Ondertussen is er een intern onderzoek gestart naar de beveiliging van Andrew’s woning, die hij deelt met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. De prins krijgt sinds zijn ontslag als senior royal minder politiebewaking dan vroeger. De privé-security die hij sindsdien inhuurt wordt betaald door de Privy Purse, het persoonlijke inkomen van de koningin.

