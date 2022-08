Memoires van prins Harry uitgesteld: "Hij wil explosieve passages over zijn familie schrappen”

RoyaltyDe memoires van prins Harry (37) zullen wellicht pas volgend jaar verschijnen, hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat het boek rond de kerstperiode in de rekken zou liggen. Een bron binnen de uitgeverswereld zegt dat de prins overweegt om enkele explosieve passages over de koninklijke familie te schrappen, waardoor hij meer tijd nodig heeft om zijn memoires te voltooien.

Volgens de bron “hangt er iets in de lucht” bij uitgeverij Penguin Random House, die het boek op de markt brengt. “Ik heb vernomen dat Harry enkele explosieve passages in zijn boek heeft staan, ​​waarover hij nu debatteert of ze al dan niet worden vermeld”, klinkt het bij ‘Page Six’. “Het is dus geen verrassing dat hij meer tijd nodig heeft om aan het boek te werken.”

Prins Harry kondigde voor het eerst zijn schrijversplannen aan in juli 2021, toen hij een deal van zo’n 20 miljoen euro tekende bij de uitgeverij. “Ik schrijf dit, niet als de prins die ik was bij de geboorte, maar als de man die ik ben geworden”, aldus Harry toen. “Ik hoop dat ik dankzij het vertellen van mijn verhaal - de hoogtes en de laagtes, de fouten en de lessen die ik heb getrokken - kan helpen aantonen dat wij, van welke afkomst we ook zijn, meer gemeen hebben dan we denken. Ik ben heel dankbaar dat ik kan delen wat ik tot nu toe in de loop van mijn leven heb geleerd, en verheug me erop dat mensen een levensverhaal zullen lezen dat accuraat en volledig waarheidsgetrouw is.”

Eerder zeiden bronnen binnen de uitgeverij al dat de memoires “veel nieuwe, sappige verhalen” bevatten. “Het is zeker weten juicy. Bepaalde inhoud zal zijn familie nerveus maken”, klonk het. Het boek zou ook “veel over het verleden waar Harry niet eerder over gesproken heeft” gaan, zoals over zijn jeugd. Maar blijkbaar wordt er nu dus aan getwijfeld of deze nieuwe details de publicatie zullen halen.

BEKIJK OOK: Van zijn jeugd tot nu: prins Harry door de jaren heen

LEES OOK: