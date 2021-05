Meghan wint volledige rechtzaak tegen Britse tabloid ‘Mail on Sunday’

RoyaltyMeghan Markle (39) heeft de volledige rechtzaak tegen de Britse tabloid ‘Mail on Sunday’ gewonnen. Die publiceerde een vertrouwelijke brief aan haar vader zonder haar toestemming. De rechtbank oordeelde dat het auteursrecht van de felbekritiseerde hertogin is geschonden.

Meghan Markle heeft na tweeënhalf jaar nu ook de laatste ronde van de juridische strijd tegen Associated Newspapers - uitgever van Mail on Sunday en Mail Online - gewonnen. Die publiceerde een vertrouwelijke, handgeschreven brief aan haar vader, Thomas Markle (76). Eerder oordeelde de rechtbank al dat de krant met de publicatie Meghan haar privacy heeft geschonden.

Mail on Sunday publiceerde in 2018, slechts drie maanden naar haar huwelijk met Harry, een groot deel van de veelbesproken, privé brief van Meghan aan haar vervreemde vader Thomas Markle. Daarin smeekte ze hem om haar leven niet meer te verkopen aan de pers: “Je bent blind voor de pijn die je veroorzaak. Je brak mijn hart in duizend stukjes, papa”, stond er onder meer te lezen.

De hoorzitting vond woensdag plaats op afstand bij het Hooggerechtshof in Londen. De rechter oordeelde dat Meghan als enige het auteursrecht bezit op de brief. De advocaten van Associated Newspapers beweerden eerder dat Jason Knauf, de voormalige communicatiemedewerker van het Britse koningshuis, een deel van het auteursrecht bezat, aangezien hij een versie van de brief had gezien en een rol speelde bij het opstellen ervan. De advocaten van Knauf hebben deze bewering ontkend en daarmee heeft de hertogin van Sussex haar zaak tegen de krant volledig gewonnen.

