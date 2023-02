“Meghan was verbaasd en teleurgesteld dat Harry niet zoveel geld had”

Bower, bekend van het boek ‘Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors’, sprak in een tv-interview met ‘GB News’ over de vroege relatie van Markle en de Britse prins. Daarin liet hij vallen dat Meghan hoopte dat Harry een groter persoonlijk fortuin had dan hij werkelijk bezat. “Het was één van haar misvattingen over de koninklijke familie”, legt hij uit. “Dat ze allemaal ook veel persoonlijke rijkdom hadden, los van de staat.”