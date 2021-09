Meghan vs Morgan: Piers op oorlogspad nu klacht van hertogin is verworpen. “Prinses Pinokkio krijgt haar verdiende loon”

Het begon allemaal vlak na het beruchte interview van prins Harry (36) en Meghan (40) met Oprah Winfrey. Het koppel beschuldigde de Britse koninklijke familie daarin van racisme, omdat één van de royals volgens hen gevraagd heeft naar de huidskleur van baby Archie. Beschuldigingen die bij talkshowhost Piers Morgan in het verkeerde keelgat schoten. Morgan is al jaren één van Meghans grootste en bekendste criticasters, en neemt geen blad voor de mond als het om de hertogin van Sussex gaat. “Ze heeft de royal in kwestie niet bij naam genoemd”, trok hij haar getuigenis in vraag tijdens een uitzending van zijn ochtendshow ‘Good Morning Britain’. “Misschien ging het helemaal niet om racisme, maar om een misverstand, want we weten ook niet wat er exact gezegd is over Meghans baby. Persoonlijk geloof ik geen woord van wat Meghan zegt”, aldus Morgan. “Andere getuigenissen uit haar interview met Oprah bleken ook niet te kloppen, dus ik zou er niet van schrikken als ze de waarheid heeft verdraaid.” Ook Meghans uitspraken over zelfmoordgedachten geloofde hij niet. Volgens Meghan werd haar psychologische hulp geweigerd toen ze daarom ging vragen in het paleis. “Naar wie ben je gegaan? Wie heeft dat gezegd? Ik denk dat Meghan een pretentieuze leugenaar is. Ik zou haar nog niet geloven als ze een weerbericht voorlas.”