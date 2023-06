Meghan Markle zet steeds vaker de bloemetjes buiten... zonder prins Harry

“Het enige wat ze willen is rondhangen met celebrities. Ik was laatst op een feestje met iemand aan het praten over hen en het is gewoon altijd hetzelfde. Meghan sms’te dan ook de persoon met wie ik daar was. Het punt is dat ze gewoon niet stoppen”, beweerde Dillon. Hij noemt de hele situatie ook “triest”. “Veel mensen op dit feest hadden zoiets van: ‘We sms’en haar terug, ze is een hertogin, maar we hebben er genoeg van’”, klinkt het.