Meghan Markle zet manager die al sinds ‘Suits’ voor haar werkt aan de deur

RoyaltyNick Collins, de manager die al met Meghan Markle (39) werkte voor ze een bekende actrice was, heeft zopas zijn ontslag gekregen. In plaats daarvan gaat de hertogin van Sussex nu voor een nieuw ‘dreamteam’.

Nick kent Meghan al jaren, en was ook haar steun en toeverlaat toen ze nog bij de reeks ‘Suits’ aan de slag was. Hij was één van de weinige Amerikaanse gasten op haar huwelijk met prins Harry, en zou ook één van de belangrijkste adviseurs zijn geweest in de aanloop naar de Megxit. Maar nu heeft de hertogin alsnog beslist om iemand anders in dienst te nemen. Volgens insiders die spraken met de DailyMail, zouden de twee wel als vrienden die beslissing hebben genomen. “Iedereen schrok van deze ontwikkeling, want de twee zijn al jaren goede vrienden en er was een hechte vertrouwensband. Er is echter geen kwaad bloed tussen Meghan en Nick. Bovendien zou Nick misschien in dienst kunnen blijven in een lagere functie. Eentje als adviseur. Zijn cv is dan ook heel indrukwekkend, en zijn contactenlijst in Hollywood nog veel meer.”

De meest logische verklaring voor zijn vertrek is dat Meghan simpelweg niet meer op zoek is naar acteerwerk, dus heeft ze in principe geen manager meer nodig. “Er komen nog steeds veel aanbiedingen binnen, via Collins, maar ook via andere kanalen. Meghan zou zo weer kunnen acteren, als ze dat wilde”, gaat de insider verder. “Maar op dit moment wil ze zich focussen op haar productiebedrijf, en krijgt ze zelf enkel een rol achter de schermen.”

Dreamteam

In tussentijd stelde Meghan een nieuw dreamteam samen om haar leven buiten de monarchie in goede banen te leiden. Om te beginnen is er PR-team Sunshine Sachs, waarmee ze ook al samenwerkte als actrice. Zij moeten met behulp van voormalig Pinterest-communicatieverantwoordelijke Christine Schirmer de goede doelen van Harry en Meghan promoten.

Meghans uitvoerend directeur Catherine St-Laurent nam zelf ontslag, en werd vervangen door James Holt, die vroeger hun communicatie binnen de UK regelde.

Dan is er nog Ben Browning. Browning is onder andere de producer van de Oscargenomineerde film ‘Promising Young Woman’. Hij zal mee beslissen welke Netflix- en Spotifyprogramma’s het koppel de wereld in stuurt. “Dit is een geweldige kans voor mij”, zei hij daarover. “Ik wil die dan ook grijpen en van Archewell één van de grootste productiehuizen ter wereld maken. Eentje waar diversiteit op de eerste plaats komt te staan, en waar we verschillende stemmen laten horen.”

Tot slot slaan Harry en Meghan ook de handen in elkaar met Invisible Hand, het PR-bedrijf van Genevieve Roth, die in 2016 meewerkte aan de presidentscampagne van Hillary Clinton. Opvallend, gezien er in de States geruchten de ronde gaan dat Meghan in de politiek wil stappen. Roth zal mee ‘de strategie bepalen waarmee Harry en Meghan hun stempel op de wereld willen drukken’.

LEES OOK