Meghan Markle wint kort geding tegen tabloid na publicatie van privébrief aan vader: “De schade die ze aangericht hebben, is groot”

RoyaltyMeghan Markle (39), de echtgenote van prins Harry (36), heeft donderdag een kort geding gewonnen tegen Associated Newspaper Limited (ANL), de uitgeverij van onder andere de tabloid Mail on Sunday. De hertogin van Sussex spande die aan nadat de krant een persoonlijke brief aan haar vader publiceerde. “Een inbreuk op m’n privacy”, volgens Meghan. Rechter Mark Warby van het Londense hooggerechtshof volgde die stelling: “Markle kon verwachten dat de inhoud van de brief privé zou blijven.”

De advocaten van Meghan Markle hadden de rechter gevraagd zich nu al uit te spreken over de kwestie. Hierdoor wordt een uitgebreid proces in de herfst vermeden. Harry en Meghan waren namelijk bang dat daar allerlei zaken over hun privéleven naar boven zouden komen. “De openbaarmaking van de brief diende geen noodzakelijk doel maar was overduidelijk overdreven en dus onwettig”, vervolgde de rechter, die Markle dus gelijk gaf.

ANL heeft met de publicatie ook inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de hertogin van Sussex. Voor de artikelen in The Mail on Sunday werd een groot en belangrijk deel van de brief gekopieerd. Het was volgens de rechter nog wel de vraag of Meghan de enige auteur was en of niet ook Jason Knauf, de voormalige communicatiesecretaris van de Sussexes, aan de brief meewerkte. Het kan dat dit wel nog in een apart proces onderzocht moet worden. Een derde aspect van de aanklacht, namelijk een inbreuk op de dataprivacy-wetgeving, werd ook nog niet behandeld. De zitting voor het vastleggen van de volgende etappes in de procedure is alvast op 2 maart gepland.

In beroep?

Meghan bedankte in een statement haar echtgenoot Harry, haar moeder Doria en haar juridische team. “Wat in tabloids staat, gaat om echte levens, echte relaties en echte pijn. De schade die ze aangericht hebben en blijven aanrichten, is groot. De wereld heeft behoefte aan betrouwbaar, op feiten gebaseerd, kwaliteitsvol nieuws. Wat The Mail on Sunday en de zustertabloids doen is het tegenovergestelde. We verliezen allemaal wanneer verkeerde informatie meer verkoopt dan de waarheid, wanneer morele uitbuiting meer verkoopt dan fatsoen, en wanneer bedrijven hun bedrijfsmodel creëren om te profiteren van de pijn van mensen. Maar vandaag hebben we allemaal gewonnen. Ik deel deze overwinning met jullie, want we verdienen allemaal de waarheid.”

Markle schreef de handgeschreven brief naar haar vader in augustus 2018. Daarin vroeg ze hem te stoppen om in de media over hun slechte relatie te vertellen en te liegen. De advocaten van Meghan spraken van een "illegale publicatie" van een private brief en hadden daarom een uitspraak in kort geding gevraagd.

Uitgeverij ANL liet al weten wellicht in beroep te gaan tegen de uitspraak. “We zijn verrast en ontgoocheld dat we de kans niet krijgen om alle bewijsmateriaal op tafel te leggen tijdens een openbare rechtszaak”, klonk het na afloop van het vonnis.

