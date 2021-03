“Meghan Markle wil thuis bevallen van haar dochtertje”

RoyaltyToen Meghan Markle (39) zwanger was van Archie is ze bevallen in The Portland Hospital in Londen, maar de tweede bevalling van de vrouw van prins Harry (36) zal er helemaal anders uitzien. Volgens een bron heeft het koppel plannen om thuis te bevallen. “Hun huis in Californië is een prachtige setting om te bevallen van hun dochtertje”, klinkt het bij Page Six.

Vermoedelijk zou Meghan Markle in het begin van de zomer bevallen van haar tweede kindje. Het is bovendien de eerste keer dat er een royal baby in de Verenigde Staten geboren zal worden. Dit keer zal de hertogin van Sussex dus niet bevallen in het The Portland Hospital in Londen, want volgens bronnen heeft Meghan haar zinnen gezet op een thuisbevalling.

Prachtige setting

Plannen die ze ook bij de geboorte van Archie had. Toen droomde de vrouw van prins Harry ervan om thuis bevallen in Frogmore Cottage, waar het koppel destijds woonde, met de hulp van uitsluitend vrouwelijke vroedvrouwen. Omdat ze met haar zoontje een week overtijd was, moest de hertogin echter in het ziekenhuis bevallen. “Haar dokters adviseerden haar om naar het ziekenhuis te gaan en zij wilde uiteraard dat Archie veilig op de wereld zou komen”, vertelde een bron aan Page Six.

Nu Meghan Markle opnieuw zwanger is, wil ze dus opnieuw proberen om thuis te bevallen. “Ze hebben een prachtig huis in Californië. Het is werkelijk een prachtige setting om te bevallen van hun meisje”, klinkt het nog. Wel woont het koppel in de buurt van The Cottage Hospital in Santa Barbara, een van de beste ziekenhuizen in de Verenigde Staten.

LEES OOK: