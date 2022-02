“Meghan Markle wil nooit meer terug naar het Verenigd Koninkrijk, het kan haar niets schelen”

Bower werkt momenteel aan zijn biografie over Meghan, de hertogin van Sussex. Die zou de hoop hebben opgegeven om ooit populair te worden bij het Britse volk. Daar energie insteken zou zonde van haar tijd zijn, zou Meghan daarover hebben gezegd. “Eerlijk gezegd vermoed ik dat het Meghan niet meer kan schelen of ze welkom is in Londen”, voegt Bower eraan toe. “Ze is dan ook niet van plan om terug te keren.”

In de Verenigde Staten is Meghan wel populair, stelt de biograaf. Het viel hem op dat ze tijdens een bezoek aan New York in september “veel steun kreeg van Democraten, minderheden en jongeren”.

Bower is al een tijdje bezig met de biografie en op gezette tijden laat hij iets los over de inhoud. Meghan en prins Harry wonen in een peperduur herenhuis in Montecito, in de Amerikaanse staat Californië. De relatie met de rest van de koninklijke familie staat nu al maanden op een dieptepunt, zeker na alle onthullingen die Meghan heeft gedaan over haar relatie met enkele leden van het Britse koningshuis.

