Meghan Markle wil haar ‘herkenbare’ kant tonen op Netflix, maar dat lukt haar niet vanwege één detail

Royalty Harry en Meghan brachten eigen fotograaf mee naar Buckingham Palace zonder toestem­ming van de Queen

In de eerste trailer van hun Netflixdocumentaire ‘Harry & Meghan’ is te zien hoe de hertog en hertogin van Sussex hand in hand door de gangen van Buckingham Palace lopen. Op het eerste zicht niet zo’n opvallend beeld, maar het tegendeel is waar. Het plaatje onthult namelijk dat de Britse prins en zijn echtgenote een fotograaf bij zich hadden, zonder toestemming van de koningin.

