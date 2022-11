Meghan Markle vond studeren voor Britse inburgeringsexamen moeilijk: “Zelfs Harry wist niet alles”

Wie staatsburger wil worden van het Verenigd Koninkrijk, moet daarvoor een test afleggen: het ‘Life in the UK’-examen. Dat zijn 24 meerkeuzevragen, waarop je 75 procent moet halen om te slagen. Ook Meghan Markle wilde die test afleggen en zo Brits staatsburger worden. Dat vertelde ze in haar podcast ‘Archetypes’. “Dat inburgeringsexamen is zo moeilijk”, klonk het. “Ik was aan het studeren voor de test en ik herinner me dat ik dacht: ‘Oh help.' Dan vroeg ik mijn echtgenoot: ‘Wist jij dit? Wist jij dat?’” Maar prins Harry bleek niet echt een grote hulp. “Hij antwoordde dan: ‘Ik had geen flauw idee’”, zei Meghan.

Of Meghan het examen ooit aflegde, is niet helemaal duidelijk. Normaal gezien moet je drie jaar in het Verenigd Koninkrijk wonen om als man/vrouw van een Brit in aanmerking te komen voor het staatsburgerschap. Maar die drie jaar zou Meghan niet gehaald hebben. Door hun taken als werkende royals neer te leggen en naar de Verenigde Staten te verhuizen, was dat staatsburgerschap bovendien geen prioriteit meer. Vermoed wordt dan ook dat Meghan het examen nooit aflegde.

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle © AP

In de podcast verklapte Meghan nog dat haar dochtertje Lilibet - iets meer dan een jaar oud - intussen kan lopen en dat ze dol is op de ochtendrush. “Ik ben er zeker van dat het alleen nog maar chaotischer wordt wanneer ze ouder worden", lachte ze. Ze beschreef hoe ze elke dag opstaat met Lili. “Ik begin dan met Archie’s lunchbox voor hij opstaat en zorg ervoor dat Lili iets kleins te knabbelen heeft. Mijn echtgenoot helpt me dan met Archie naar beneden te krijgen en dan maak ik ontbijt voor hen alledrie. Dat is erg belangrijk voor me. Ik vind het geweldig om te doen. Het voelt voor mij als de beste manier om de ochtend te beginnen. En dan moeten we alledrie de honden eten geven - we hebben er net eentje bij - en dan moet Archie naar school. Het is een wervelwind.”

Gelukkig kan ze daarvoor rekenen op de hulp van Harry, klonk het. “Mijn echtgenoot is geweldig.”

