Meghan Markle voert druk op: hertogin eist bewijs van Buckingham Palace na ‘pesten’, terwijl zij ‘racisme’ wél kan staven

Het was een uiterst merkwaardige timing: net voor prins Harry en Meghan Markle tegen Oprah hún versie van de feiten zouden geven over hun leven aan het Britse hof, werd Meghan beschuldigd van ernstige pesterijen tegen haar personeel. Volgens de Britse krant The Times zou de voormalige communicatiemedewerker van Meghan en Harry in 2018 een klacht hebben ingediend tegen de hertogin omdat ze twee persoonlijke assistenten zou gepest hebben en hen zo uit het paleis zou hebben verdreven. Meghan zou bovendien ook het zelfvertrouwen van een derde staflid ondermijnd hebben, met een verziekte werksfeer tot gevolg.

Volgens koninklijke medewerkers had prins Harry er bovendien bij zijn personeel op aangedrongen de klacht te laten varen. Iets wat formeel ontkend werd door de advocaten van Harry en Meghan, die ook benadrukten dat de prins zich nooit bemoeid heeft met personeelskwesties. “Laten we dit maar noemen wat het is - een berekende lastercampagne gebaseerd op misleidende en schadelijke desinformatie”, aldus ook een woordvoerder van Meghan. “Het is geen toeval dat verdraaide en jarenoude beschuldigingen, die bedoeld zijn om de hertogin te ondermijnen, aan de Britse media worden doorgespeeld, kort voordat zij en de hertog openlijk en eerlijk zullen spreken over hun ervaringen van de afgelopen jaren.”

Volledig scherm Was er sprake van pesterijen aan het hof door Meghan Markle? © Getty Images

Wettelijk bewijs

Het paleis schakelde intussen een onafhankelijk advocatenkantoor in om de aantijgingen tegen de hertogin te onderzoeken, zo schrijft Fox News. Ook zouden tal van oude werknemers zich verenigd en aangeboden hebben bij de personeelsdienst van Buckingham Palace. Iets waar Meghan blijkbaar haar twijfels bij heeft, want nog volgens Fox News heeft de hertogin om formeel en wettelijk bewijs gevraagd naar het lopende onderzoek. Zo zou Meghan gevraagd hebben om alle documenten, e-mails en sms-berichten, die verband houden met het onderzoek, in te kunnen kijken.

Het is voorlopig onduidelijk of Meghan óf de koninklijke familie nog (juridische) stappen wil zetten. Wat daarentegen wél zeker is, is dat ook Markle op haar beurt beschuldigingen heeft geuit. Tijdens het interview met Oprah vertelde ze hoe ze binnen de muren van het paleis te maken kreeg met ‘racisme’. Zo zou een lid van de koninklijke familie zich vragen hebben gesteld over de mogelijke huidskleur van hun eerstgeborene zoontje Archie. En die beweringen kan de hertogin volgens CBS-gezicht Gayle King wél staven: de beste vriendin van Oprah zegt dat Markle “genoeg bonnetjes” heeft om te bewijzen dat zij en haar zoontje wel degelijk gediscrimineerd werden.

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle zorgden voor spraakmakende televisie. © Harpo Productions/Joe Pugliese v

“Ik denk dat Meghan veel bonnetjes heeft, wat betekent dat ze alles goed heeft bijgehouden”, zegt Gayle tegen de Britse media, waar ook Meghans goede vriendin Janina Gavankar zich uitsprak. Zij stelde dat ze vanwege hun vriendschap al lange tijd op de hoogte van Meghans mentale problemen, en ook de familie en paleismedewerkers waren dat volgens haar. “Aan de ene kant ben ik blij dat er erkenning is maar aan de andere kant weet ik zeker dat de familie en het personeel er zich al bewust van waren. Misschien herinneren ze het zich niet allemaal meer, maar wij wel. Er zijn veel e-mails en tekstberichten die dat ondersteunen.”

Volgens Gavankar zal “de waarheid” uiteindelijk wel naar buiten komen. De Britse koningin Elizabeth stelde in haar officiële verklaring de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie serieus te nemen. Zij zegt dat deze “tot bezorgdheid stemmen”. Hoewel er verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen, “worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken.”

Volledig scherm De Queen © Photo News