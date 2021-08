Meghan Markle viert vandaag haar 40ste verjaardag: “Een verzoening met het koningshuis? Dat moeten we niet verwachten”

Royalty Sarah Ferguson niet te spreken over gelekte foto's van schoonzoon met modellen

3 augustus Sarah Ferguson (61) is niet van plan om negatieve verhalen in de media over haar familie te tolereren, zo mag wel blijken. De 61-jarige hertogin van York was maandag te gast in ‘The One Show’ op de Britse televisie, waar er opmerkingen werden gemaakt over de opgedoken beelden van Jack Brooksbank, de echtgenoot van haar dochter prinses Eugenie. Dat wilde Sarah Ferguson niet gehoord hebben, waarna ze meteen in de verdediging schoot.