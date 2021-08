Meghan Markle viert haar 40ste verjaardag: “Ze heeft werk aan de winkel om haar imago op te poetsen”

Wie zich aan een royaal verjaardagsfeest verwacht, is eraan voor de moeite. Harry en Meghan hechten veel belang aan hun privacy en zullen de champagne waarschijnlijk enkel thuis ontkurken. “Ze is momenteel absoluut niet populair in Groot Brittannië, ik zou zelfs durven zeggen dat ze een haatfiguur is", vertelt royaltywatcher Mario Danneels. “Ook in de Verenigde Staten is de publieke opinie over de hertogin ondermaats. Ze heeft dus werk aan de winkel om haar imago op te poetsen.” Meghan en Harry hebben ook hun handen vol met de twee maanden oude Lilibet. “Meghan focust zich momenteel op haar functie als moeder, waardoor zij andere dingen aan haar hoofd heeft”, pikt expert communicatie en koningshuizen Jo De Poorter in. “Publiekelijk optreden krijgt geen voorrang op borstvoeding, speelgoed opruimen en andere zaken. Zelfs met personeel is voor twee kinderen zorgen voor geen enkele moeder een evidente zaak. Dat is sowieso haar grootste bezigheid momenteel. Nu is ze dus iets minder aanwezig, maar dat komt terug.”