Meghan Markle vertelt over zelfmoordneigingen en ‘discussies’ over Archies huidskleur tijdens Oprah-interview

Royalty“Niemand zou dit mogen meemaken.” Prins Harry en Meghan Markle namen afgelopen nacht geen blad voor de mond tijdens hun spraakmakende interview met Oprah. De hertogin had het onder meer over racisme binnen Buckingham Palace - “Er waren gesprekken over hoe donker de huid van Archie zou zijn” - en het desastreuze effect op haar mentale gezondheid. “Ik heb zelfdoding overwogen, maar werd aan mijn lot overgelaten. Voor hulp ging ik naar één van Diana’s beste vriendinnen.” En de relatie met Harry’s familie? Die ligt momenteel in puin.

De hoogtepunten van het gesprek met Oprah • Meghan ging mentaal door een diep dal: de hertogin overwoog zelfdoding, maar kreeg geen hulp van het paleis toen ze daarom vroeg. • Er werden gesprekken gehouden over hoe donker de huidskleur van Archie zou zijn en wat dat zou betekenen. • De hertogin werd naar eigen zeggen slachtoffer van een ‘karaktermoord’ door de pers, die mee in stand werd gehouden door het paleis. • Momenteel is er geen contact met prins Charles, en ook de relatie met prins William ligt moeilijk. • Harry en Meghan trouwden in een geheime ceremonie drie dagen voor hun publieke huwelijk. • Het koppel verwacht deze zomer een meisje en maakt het goed: “De beslissing van Harry om te vertrekken heeft mijn leven gered.”

In het explosieve interview dat zondag op CBS werd uitgezonden schetste Meghan Markle, die deze zomer zal bevallen van een meisje, een pijnlijk beeld van hoe het eraan toe gaat achter de schermen van Buckingham Palace. Ze uitte nadrukkelijk haar ongenoegen over de manier waarop de koninklijke familie haar de mond snoerde. “Ik heb er altijd voor gepleit dat vrouwen hun stem zouden gebruiken, en toen werd ik het zwijgen opgelegd", vertelde de Amerikaanse aan Oprah. Haar rijbewijs, paspoort en creditcards werden na haar huwelijk ingehouden en waren niet voor haar beschikbaar. Ze voelde zich dan ook gevangen. “Ik voelde me enorm eenzaam en werd bij wijze van spreken gevangen gehouden in het paleis. Eens gaan eten met vrienden, dat mocht niet. Ik werd gedwongen om thuis te blijven. Wat iedereen nu meemaakt met de coronacrisis, dat was bij mij dagelijkse realiteit.”

Racisme

Toen de hertogin het had over haar zoontje Archie, werd ze duidelijk emotioneel. “Er werd gezegd dat Archie niet de titel van prins zou krijgen, en dat zou van hem een kind met een gekleurde huid maken die niet dezelfde titel zou krijgen als de andere kleinkinderen. Volgens het protocol betekent dat ook dat hij niet op bescherming van het paleis zou kunnen rekenen. Dat is hard, want je wil natuurlijk dat je zoon veilig is.” Ook vertelde Markle dat de koninklijke familie zich zorgen maakte over de kleur van Archies huid, tot grote shock van Oprah. “Er waren gesprekken met Harry over hoe donker de huid van mijn zoon zou zijn en wat dat zou betekenen.” De hertogin vertelde echter niet wie die opmerkingen maakte, omdat het volgens haar heel schadelijk zou zijn om dat te onthullen. Ook Harry sluit zich aan bij zijn vrouw. “Ik voel me niet op mijn gemak om dat te delen.”

Quote Ik heb hulp gezocht bij de personeels­af­de­ling van het paleis, maar zij zeiden me dat ze niets voor mij konden doen, omdat ik geen betaald lid van de instelling was. Meghan Markle

Dat Meghan diep heeft gezeten, is duidelijk. Op een bepaald moment overwoog ze zelfs zelfdoding. “Ik wilde gewoon niet meer leven en ik had zelfmoordgedachten. Het was heel echt en beangstigend, en het werd een constante. Ik heb hierover gepraat met Harry, want ik wist dat als ik het niet zou vertellen, dat ik het zou doen.” Op een bepaald moment ging de toen zwangere Meghan naar een evenement omdat ze te bang was om alleen gelaten te worden. “Harry zei dat hij het geen goed idee vond dat ik zou gaan, maar ik zei hem dat ik niet alleen gelaten kon worden. Op de foto’s lachen we, maar je kan zien hoe hard hij in mijn hand knijpt. Telkens als de lichten uitgingen, huilde ik.”

Lees verder onder de video.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Markle zocht hulp voor haar probleem, maar vond die niet bij het koninklijk paleis. “Ik heb hulp gezocht bij de personeelsafdeling, maar zij zeiden me dat ze niets voor mij konden doen, omdat ik geen betaald lid van de instelling was.” Ook in het ziekenhuis werd ze afgewezen. Uiteindelijk is de hertogin naar een van de beste vriendinnen van prinses Diana gegaan voor ondersteuning. “Er is veel moed voor nodig om toe te geven dat je hulp nodig hebt”, zegt Meghan. “Om toe te geven hoe donker het is op een plek waar je bent. Ik deel mijn verhaal hier omdat er zoveel mensen zijn die bang zijn om hulp te zoeken”. Oprah uitte haar medeleven: “Niemand zou dit mogen meemaken”, aldus de presentatrice.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Tijdens de première van Cirque Du Soleils 'Totem' in de Royal Albert Hall in London, in januari 2019, was Meghan er naar eigen zeggen mentaal erg aan toe: Harry nam haar mee naar het evenement omdat ze niet alleen gelaten durfde worden. © Photo News

Geheim huwelijk

Markle geeft toe dat ze ietwat naïef in haar relatie met prins Harry is gestapt. “Ik had hem online nooit opgezocht, en wist weinig over de koninklijke familie”, aldus de hertogin. “Ik had daar geen behoefte aan, want alles wat ik nodig had om te weten, vertelde hij me. We vormden een band door ons liefdadigheidswerk, maar ik begreep niet echt wat de job als hertogin zou inhouden. Veel Amerikanen denken dat het een sprookje is, maar de perceptie en de realiteit zijn twee totaal verschillende dingen. Als je trouwt met iemand van de koninklijke familie, dan trouw je eigenlijk met een hele instelling. Ik was naïef en had dat niet door.”

Tegen haar huwelijk, in mei 2018, begon het wel te dagen dat haar leven niet meer alleen van haar was. Daarom besloten zij en Harry om drie dagen voor het publieke evenement in het huwelijksbootje te stappen: “Niemand weet dit, maar we hebben de aartsbisschop gebeld en gezegd ‘kijk, het spektakel doen we voor de rest van de wereld, maar we willen onze verbintenis enkel met ons twee vieren.” Uiteindelijk huwde de aartsbisschop van Canterbury hen tijdens een geheime ceremonie in hun eigen tuin. “Onze geloften die ingekaderd in onze kamer hangen, werden daar uitgesproken. De huwelijksakte heeft ook die datum. We waren daar enkel met ons drieën.” De nacht voor hun publieke huwelijk sliep Meghan dan ook als een roosje. “Ik denk dat we allebei heel goed beseften dat die dag niet van ons was.”

Quote Het paleis greep in bij de meest belachelij­ke verhalen van de andere royals, maar bij mij wilden ze onzinnige geruchten niet rechtzet­ten. Meghan Markle

Karaktermoord

De vele verhalen die na hun huwelijk in de Britse pers verschenen, maakten volgens Meghan deel uit van een bewuste ‘karaktermoord’, waarbij ze vaak lijnrecht tegenover Kate Middleton werd geplaatst. “De Britse media willen altijd het verhaal vertellen van de held en de slechterik, het is duidelijk welke rol ze aan mij geven.” Het gerucht dat ze Kate aan het huilen had gebracht, was daarbij een keerpunt. Volgens haar was het immers omgekeerd en was het Kate die haar aan het huilen bracht. Kate verontschuldigde zich achteraf wel met bloemen en een kaartje.

“Ik wil niemand in diskrediet brengen. Het was geen ‘confrontatie’ en het zou niet fair zijn tegenover haar om in detail te gaan, maar het was wel erg moeilijk om de schuld te krijgen voor iets dat ik niet gedaan had.” Volgens haar hield Buckingham Palace die mythe ook bewust in stand. “Iedereen binnen de instelling wist dat het niet waar was, maar ik kreeg geen enkele bescherming van de monarchie. Ze grepen in bij de meest belachelijke verhalen van de andere royals, maar bij mij wilden ze de onzinnige geruchten niet rechtzetten.” Volgens haar had dat echter weinig met Kate zelf te maken. “Ik denk dat ze wel had willen zien dat dat openlijk verduidelijkt werd. Ze is een goed mens.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Meghan had het ook over de vermeende ruzies met Kate Middleton. © Photo News

Op een bepaald moment werd de hertogin ook zelf aangesproken over het feit dat ze zo aanwezig was in de pers. “Mensen binnen The Firm zeiden dat ik ‘overal’ was, en ze raadden me aan om me een tijdje koest te houden. Op dat moment had ik het huis slechts twee keer verlaten in vier maanden. Ik was nergens, maar toch overal. Ik zei tegen hen: ‘Er is een obsessie over hoe de dingen eruit zien, maar heeft iemand al gepraat over hoe het voelt? Want op dit moment kan ik me niet eenzamer voelen.”

Geen contact met Charles

Niet alleen Meghan, maar ook Harry kreeg het hard te verduren. “Op een bepaald moment had ik niemand om mijn hart bij te luchten, en intussen zag ik hoe de geschiedenis zich aan het herhalen was”, verwijst de prins naar de dood van z’n mama Diana, die ook mentale problemen had. “Eerst schaamde ik me over de psychische problemen van mijn vrouw, want in onze familie zijn zo’n zaken niet bespreekbaar. Toen ik om hulp vroeg, kwam die niet. Ik moest het heft in eigen handen nemen, zowel voor mijn eigen geestelijke gezondheid als voor die van mijn vrouw en Archie. Daardoor besloten Meghan en ik om afstand te nemen van de koninklijke familie.”

Uiteindelijk vertrok het koppel naar Canada. “Daar heb ik meerdere telefonische gesprekken gehad met mijn vader (prins Charles, red.)”, vertelt Harry. “Maar uiteindelijk stopte hij met de telefoon op te nemen. We werden financieel ook afgesneden van de familie.” Die beslissing deed pijn. “Het kwam net op het moment dat we hun hulp het meeste nodig hadden. Als ik de erfenis van mijn moeder niet had, hadden we dit niet kunnen doen. Ik wou alleen maar mijn familie beschermen.” Volgens Meghan heeft ze over dat onderwerp nog brieven geschreven naar de andere royals. “Ik heb hen geschreven en gesmeekt om van gedacht te veranderen en Harry te beschermen. Ze hebben zijn veiligheid op het spel gezet.”

Harry voelt zich in de steek gelaten door zijn familie en betreurt het dat ze hem niet steunden toen zijn vrouw slachtoffer werd van racisme, maar begrijpt het ergens ook wel. “Ik zat in de val zonder dat door te hebben. Ik besefte het pas toen ik trouwde. Mijn relatie met Meghan opende mijn ogen, zonder haar zou ik het koningshuis nooit verlaten hebben. Mijn vader en mijn broer zitten nog altijd in die val, zij kunnen niet weg, en ik heb medelijden met hen.” Hij hoopt dat de relatie met zijn broer, die momenteel uit ‘ruimte’ bestaat, wel hersteld kan worden. “Hij is mijn broer en we hebben zoveel meegemaakt samen. Momenteel bevinden we ons op verschillende paden, maar hopelijk zal tijd de wonden genezen.”

Quote We zijn niet gewoon aan het overleven, we zijn aan het bloeien. Onze huidige situatie is beter dan elk sprookje. Meghan Markle

Queen is geweldig

Hoewel het interview geen lofzang was voor de koninklijke familie, benadrukt de prins wel dat zijn grootmoeder Queen Elizabeth hem nooit misleid en gemanipuleerd heeft. “Ik heb veel respect voor haar”, aldus Harry. Ook Meghan was positief over de koningin: “Hare majesteit was altijd fantastisch tegen mij, en ik had een goede relatie met haar. Ik vond het erg fijn om in haar gezelschap te zijn. De problemen met de andere leden van het huishouden waren groot, maar zij verwelkomde ons altijd met open armen en gaf ons geweldige geschenken.”

De twee kwamen ook nog even terug op de aankondiging van hun vertrek, en de geruchten dat ze de Queen daar niet van op de hoogte hadden gebracht op voorhand. “We hadden meerdere gesprekken met haar over dat onderwerp. We hebben haar daarmee niet overvallen.”

Het koppel eindigde het interview met een positieve nooit: hun gezin maakt het goed en ze verwelkomen deze zomer een dochtertje. Het wordt waarschijnlijk hun laatste kindje. “Een jongen en een meisje, wat wil een mens nog meer”, aldus een gelukkige prins Harry. Meghan treedt hem bij: “We zijn niet gewoon aan het overleven, we zijn aan het bloeien. Onze huidige situatie is beter dan elk sprookje. Ik heb er alleen spijt van dat ik het paleis geloofde toen ze zeiden dat ze me zouden beschermen. De beslissing van Harry om te vertrekken, heeft mijn leven gered.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

LEES OOK: