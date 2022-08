Meghan Markle vertelt opvallend verhaal in nieuwe podcast: slaapkamer van Archie vatte vuur tijdens koninklijk bezoek aan Zuid-Afrika

RoyaltyDe eerste aflevering van ‘Archetypes’, de nieuwe podcast van Meghan Markle (41), staat sinds dinsdag online. Of de Britse royals daar blij mee zijn, is een andere zaak. De echtgenote van prins Harry (37) vertelt in de eerste episode een opmerkelijk verhaal over hun koninklijk bezoek aan Zuid-Afrika van 2019. “Plots vertelden ze ons dat er brand uitgebroken was in de slaapkamer van Archie.”

In de eerste aflevering van haar podcast gaat Meghan Markle in gesprek met één van haar beste vriendinnen Serena Williams. Tijdens hun babbel heeft de hertogin van Sussex het onder meer over haar koninklijk bezoek aan Zuid-Afrika in 2019. “We zijn samen met Archie naar daar gevlogen. Hij was toen zo’n vier maanden oud”, aldus Meghan in de podcast. “Vlak nadat we geland waren, moesten we hem al achterlaten bij onze verblijfplaats.”

Brand

Aanvankelijk was er niets aan de hand. Voor de kleine Archie was het tijd voor een dutje. Harry en Meghan moesten voor een officieel bezoek dan weer richting het dorpje Nyanga. De hertogin van Sussex gaf er een speech. Daarnaast sprak ze met haar echtgenoot met enkele aanwezigen. Na afloop stapten de twee de auto in. “Toen zeiden ze tegen ons: ‘Er is een brand uitgebroken in de residentie. De kamer van de baby heeft vuur gevat.’”

Eenmaal terug bij hun verblijfplaats troffen Meghan Markle en prins Harry hun nanny Lauren in tranen aan. “Normaal gezien moest ze Archie in bed stoppen voor zijn dutje, maar uiteindelijk besloot ze om beneden eerst nog een snack te gaan halen.” Ze vervolgt: “Haar instinct had zoiets van: ‘Ik ga hem meenemen vooraleer ik hem in zijn bedje leg.’ In de tijd dat Lauren beneden was, schoot de verwarming die in de kinderkamer stond plots in brand. Er hing geen rookmelder. Iemand heeft toevallig opgemerkt dat er iets verbrand rook. Die persoon is vervolgens naar binnen gegaan en heeft de brand geblust.”

Op dit moment krijgt Meghan het duidelijk moeilijk. “Normaal gezien zou hij daar al aan het slapen geweest zijn”, vertelt ze met een krop in de keel. “Iedereen was in tranen. Iedereen was overstuur. En wat moesten wij doen? Vertrekken naar de volgende afspraak van ons koninklijk bezoek. Dat slaat gewoon nergens op.” De hertogin van Sussex zou aan het aanwezige team wel gevraagd hebben of ze niet gewoon konden uitleggen wat er gebeurd was, maar uiteindelijk moesten ze alsnog vertrekken naar hun volgende officiële gelegenheid.

