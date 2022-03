Meghan Markle vertelt in eerste podcast ongecensureerd over stereotypes tegenover vrouwen

Royalty Na alle protest: prins William ‘betreurt’ verleden van slavernij (maar excuses blijven uit)

Prins William (39) heeft in een speech op Jamaica gezegd dat hij de rol van het Verenigd Koninkrijk in het slavernijverleden van dat land “betreurt”. De hertog van Cambridge bezoekt samen met zijn vrouw Kate Middleton (40) het Caribisch eiland in het kader van zestig jaar onafhankelijkheid van Jamaica en het platina jubileum van koningin Elizabeth (95), die nog steeds het officiële staatshoofd is van het land.

14:32