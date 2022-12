Meghan Markle vertelt emotioneel over miskraam in tweede deel docu: “Dit was de schuld van de Britse tabloids”

RoyaltyHet eerste deel van de Netflixdocu ‘Harry & Meghan’ bleef nog enigszins op de vlakte, maar in het tweede deel - dat nu te bekijken is - laten Harry (38) en Meghan Markle (41) wél het achterste van hun tong zien. In de drie nieuwe afleveringen vertellen ze bijvoorbeeld over de zelfmoordgedachten van Meghan en een explosieve ruzie met Harry’s broer William. “Nooit zullen we een echte verontschuldiging krijgen.” Je volgt alles op de voet in onze liveblog.

KIJK. Onze royalty-expert Wim Dehandschutter analyseert het tweede deel van de Netflixdocu: “Dit is een openlijke aanval geworden op prins William”

“De wereld keek mee, maar bij dat altaar waren het alleen wij tweeën.” Het tweede deel van ‘Harry & Meghan’, de Netflixdocumentaire over prins Harry en Meghan Markle begon als een sprookje, met hun huwelijk in 2018. Ze genoten van het feest en hun energieke huwelijksdans (‘Land of 1000 Dances’). Meghan maakte plezier met Queen Elizabeth op haar eerste officiële aangelegenheid. “Ik behandelde haar als de oma van mijn man”, vertelde ze daarover. “Het voelt als familie.”

Jaloezie

Maar na hun tournee naar Australië veranderde iets voor Meghan, op dat moment zwanger van baby Archie. Er kwam jaloezie in het spel. “Het probleem is dat ze aantrouwde in wat een bijrol zou moeten zijn, en dan trekt ze de aandacht of doet het werk beter dan degene die hiervoor geboren is”, analyseerde Harry. “En dat valt slecht, de balans verschuift.” Daarop begonnen de verhalen die over Meghan in de pers verschenen, te veranderen. Plots werd ze een ‘diva’ genoemd. Volgens Harry had z’n familie daar veel mee te maken, want gaven de communicatieteams van de royals verhalen over de andere ‘teams’ aan de pers, om hun eigen bazen uit de wind te zetten.

Quote Ik benaderde het als koninklij­ke Harry in plaats van als echtgenoot Harry. Mijn gevoelens werden beheerst door mijn koninklij­ke rol. Ik was getraind om me meer zorgen te maken om: ‘Wat zullen de mensen denken als we verstek laten gaan? We zijn laat.’ En als ik er nu op terugkijk, haat ik mezelf erom. Harry

Die verhalen wogen zwaar op Meghan. “De leugens, dat is één ding”, zuchtte Harry. “Daar raak je aan gewend, in deze familie. Maar wat ze met haar deden en het effect dat het op haar had ... Het was genoeg geweest, genoeg pijn, genoeg lijden”, zegt hij. “Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt.” Daar verzeilde Meghan in een zware depressie, en dacht ze er zelfs serieus aan om zich van het leven te beroven. “Ik dacht: het houdt op als ik er niet meer ben.’ En dat was het engste eraan. Het waren zulke heldere gedachten.”

Kwaad en beschaamd

Harry vertelde dat hij zich kwaad en beschaamd voelde toen hij het te horen kreeg dat z’n vrouw aan zelfmoord dacht, maar dat hij er niet goed op reageerde. “Ik benaderde het als koninklijke Harry in plaats van als echtgenoot Harry. Mijn gevoelens werden beheerst door mijn koninklijke rol. Ik was getraind om me meer zorgen te maken om: ‘Wat zullen de mensen denken als we verstek laten gaan? We zijn laat.’ En als ik er nu op terugkijk, haat ik mezelf erom. Wat ze van mij nodig had, was meer dan ik kon geven”, vervolgde hij, met duidelijk spijt in z’n ogen.

Quote Ze hebben mij niet voor de wolven gegooid. Ze hebben mij juist gevoederd aan de wolven Meghan

Maar ook van de rest van de koninklijke familie mocht Meghan geen steun verwachten. “Ze wisten hoe erg het was”, vertelde Harry. “Ze dachten: waarom kan ze er niet tegen? Iedereen kon er tegen, waarom zij niet? Maar dit was anders.” Het koppel besloot dan ook om Archie niet te laten opgroeien in de “waanzin waarin ze leefden.” Daarom verhuisden ze op vraag van de Queen naar het meer afgelegen Frogmore Cottage. Het koppel legde ook uit waarom ze baby Archie niet meteen aan de wereld toonden, zoals gebruikelijk was. “Ik was echt bezorgd voor mijn bevalling, want ik ben ouder, misschien werd het een keizersnede …”, zei Meghan. En dus koos ze voor haar vertrouwde arts, die in een ander ziekenhuis dan gewoonlijk werkte. In ruil daarvoor bood ze aan om de pers meer tijd te geven wanneer ze hem zouden voorstellen aan het kasteel. “De reacties waren van: ‘Ja, geweldig!’ Niemand zei: ‘Absoluut niet.’” Maar opnieuw waren de reacties in de pers vernietigend.

Verandering

“Er is een grens aan wat je kan verdragen”, aldus Meghan. “Dus uiteindelijk zeg je: ‘Er moet iets veranderen.’” De hertogin van Sussex houdt vol dat ze alles deed wat ze kon om de koninklijke familie tevreden te houden. “Ik wilde er echt bijhoren.” Maar de media-aanvallen bleven komen, zonder dat Harry’s familieleden iets ondernamen om ze te stoppen. “Ze hebben mij niet voor de wolven gegooid. Ze hebben mij juist gevoederd aan de wolven.”

Quote Die laatste ontmoeting zag er niet alleen koud uit. Het voelde ook koud aan. Ik voelde mij zo ver verwijderd van mijn familie Harry

Daarom speelden Harry en Meghan met het idee om naar het buitenland te verhuizen. Nieuw-Zeeland werd geopperd, of Zuid-Afrika. Maar telkens lekten die ideeën in de pers en werden ze afgeschoten. Uiteindelijk werd besloten dat het Canada zou worden. Harry kreeg van z’n familie - Queen Elizabeth, prins William en (toenmalige) prins Charles - vijf opties voorgeschoteld. Hij koos voor de gulden middenweg: zich blijven inzetten voor de Britse koninklijke familie, maar ook afstand nemen van de pers en z’n gezin beschermen. “Al snel werd het duidelijk dat deze optie helemaal niet bespreekbaar was”, vertelde Harry. “Het was schrikwekkend dat mijn broer gilde en schreeuwde tegen mij en dat mijn vader dingen zei die niet waar waren. Mijn oma zat daar stil en nam het allemaal maar op.”

Koud

“Het droevigste aan dit alles was deze kloof die ontstond tussen mij en mijn broer, die nu aan de kant staat van het instituut. Deels begrijp ik dat wel. Het is zijn nalatenschap”, klonk het teleurgesteld. Volgens de prins stak de media de schuld echter maar al te graag in de schoenen van zijn echtgenote. “Maar Meghan heeft nooit gevraagd om te vertrekken.” De laatste keer dat prins Harry en Meghan Markle de overige Britse royals zagen was tijdens een publiekelijk evenement in Westminster Abbey. “Ik was nerveus om mijn familie te zien”, vertelde de hertog van Sussex. “Het zag er niet alleen koud uit. Het voelde ook koud aan. Ik voelde mij zo ver verwijderd van mijn familie. Het voelde als een soapserie.”

Quote De eerste ochtend dat we wakker werden in ons nieuwe huis, kreeg ik een miskraam Meghan

Maar in Canada waren hun problemen nog niet voorbij. Overal was paparazzi, en er deden geruchten de ronde dat ze hun koninklijke bescherming zouden verliezen. “Ik verzekerde Meghan: ‘Dat gaan ze nooit doen’,”aldus prins Harry. “Maar ze hebben het alsnog gedaan.” Uiteindelijk verkasten Harry en Meghan definitief naar de Verenigde Staten. Ook daar sloeg het noodlot echter toe. “Ik was zwanger, en sliep eigenlijk niet”, zei Meghan. “De eerste ochtend dat we wakker werden in ons nieuwe huis, kreeg ik een miskraam.” Daarvoor legt Harry de schuld bij de Britse media. “Ik geloof dat mijn vrouw een miskraam kreeg door wat The Daily Mail deed. Die hele rechtszaak was slopend voor m’n echtgenote”, aldus Harry. Meghan spande die zaak aan omdat de krant een persoonlijke brief die ze aan haar vader schreef, had gepubliceerd.

Nog steeds geen duidelijkheid over ‘racistisch’ familielid

Een ander veelbesproken moment was het beruchte interview van Harry en Meghan bij Oprah Winfrey. In de uitzending zegt Markle dat iemand van de koninklijke familie een racistische uitspraak had gedaan over de huidskleur van Archie. Over wie het ging komen we ook in de Netflix-docu niet te weten, maar Meghan vertelt wel dat ze niet had verwacht dat net dat deeltje van het gesprek met alle aandacht zou gaan lopen. De reacties in de pers de dag nadien waren dan ook gemengd. Harry krijgt een bericht over de uitzending van z'n broer William, maar over de inhoud wordt met geen woord gerept.

Harry vertelt ook over het overlijden van z'n grootvader, prins Philip, een man aan wie hij enkel goeie herinneringen koestert. “Hij stierf rustig, vredig en gelukkig”, glimlacht hij. De prins geeft wel toe dat hij niet stond te springen om de begrafenis van z'n opa in Londen bij te wonen. “Ik had vooral geen zin in het doorbrengen van tijd met m’n broer en vader, die gewoon heel erg gefocust waren op dezelfde verkeerde interpretatie van de hele situatie”, zegt hij. “Eigenlijk wilde geen van ons er echt over praten, maar we deden het toch. En ik moest vrede nemen met het feit dat we nooit een echte verantwoording of verontschuldiging zullen krijgen. Mijn vrouw en ik, we gaan verder met ons leven. We richten ons op wat er nu komt.”

Gelukkig in de VS

Daarna lijkt het tij min of meer te keren. Dochter Lilibet ziet het levenslicht, Harry en Meghan winnen de rechtszaak tegen Associated Newspapers en er volgen veel huiselijke gezinstaferelen waaruit blijkt dat het koppel zich thuisvoelt in Californië. “Zijn er dingen die je mist van je leven in het Instituut?”, vraagt de interviewer aan het einde aan Harry. “Ja, ik mis de zeldzame familiebijeenkomsten als we allemaal samen waren onder één dak voor bepaalde tijden van het jaar. Ik mis het VK, ik mis m’n vrienden, en ik heb een paar vrienden verloren in dit proces. Er zijn periodes dat ik boos was. Maar eigenlijk kan ik niet boos zijn, want we zijn exact op de plek waar we moeten zijn. We hebben de overkant gehaald.”

- In aflevering 4 vertellen Harry en Meghan dat alles veranderde na hun tournee in Australië. Ze waren naar eigen zeggen zo populair, dat dat jaloezie opwekte bij de andere royals. En dus begonnen ook de media negatiever over haar te schrijven. - Meghan vertelt dat het daardoor zo slecht met haar ging, dat ze zelfmoord wilde plegen. Daarop reageerde Harry erg slecht, geeft hij toe. En ook de familie van Harry wist niet goed hoe ze met problemen rond mentale gezondheid moesten omgaan. - Harry beschuldigt zijn broer - of het team van zijn broer - er ook van om verhalen over hen te lekken in de pers. - In de vijfde aflevering staat de relatie van Meghan Markle en de Britse media centraal. De hertogin van Sussex was voor alles en iedereen de zondebok. Daarnaast liet het instituut de voormalige actrice maar al te graag aan haar lot over. En ook online kreeg de echtgenote van prins Harry het behoorlijk hard te verduren. - Beetje bij beetje komt ook het vertrek van prins Harry en Meghan Markle in beeld. Al verloopt dat niet zonder slag of stoot. Het koppel krijgt flink wat tegenwind. Opnieuw maakt de Britse pers het hen moeilijk. Ook van het Britse paleis moeten de hertog en hertogin van Sussex geen steun verwachten. - De beslissing van Harry en Meghan om een stap terug te zetten, zorgde ook binnen de koninklijke familie voor problemen. Zo wordt onder meer Harry’s relatie met zijn grootmoeder Elizabeth besproken. Daarnaast komt ook de band met zijn broer prins William, met wie hij vroeger erg close was, aan bod. - In de laatste aflevering vertelt Meghan emotioneel over het miskraam dat ze had eind 2020. Het koppel legt de schuld daarvoor bij de Britse tabloids, die een lastercampagne voeren naar aanleiding van een rechtszaak die Meghan heeft aangespannen tegen Associated Newspapers. - Het koppel blikt ook terug op het beruchte interview bij Oprah Winfrey en de begrafenis van prins Philip. “Ik heb me erbij neergelegd dat we ooit verontschuldigingen zullen krijgen van de koninklijke familie”, zegt Harry. - De docu eindigt op een positieve toon, met gezellige familietaferelen. Meghan en Harry amuseren zich duidelijk in Californië. Het koppel benadrukt meermaals dat ze er een veel vrijer leven kunnen leiden dan in Engeland. “We hebben de overkant gehaald”, concludeert Harry optimistisch.

