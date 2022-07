Meghan Markle verdedigt zich na uitspraak dat ze enig kind is: “Dat is subjectief”

Subjectief

Maar de advocaten van Meghan zijn niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. “De eiser beweert dat ze kan weerleggen dat Meghan opgroeide als enig kind”, klinkt het in papierwerk dat door de advocaten werd ingediend. “Maar die perceptie valt niet te staven. Het is moeilijk om je een persoonlijker en subjectiever gevoel voor te stellen, dan hoe iemand zijn eigen jeugd bekijkt. Bovendien gaat het bezwaar van de eiser volledig voorbij aan de context van de uitspraak. Mevrouw Winfrey vroeg Meghan naar haar ‘relatie’ met de eiser, naar wie mevrouw Winfrey verwees als haar ‘halfzuster langs vaderskant’. Meghans antwoord op die vraag was dat ze opgroeide als enig kind. Dat was duidelijk niet bedoeld als de verklaring van het objectieve feit dat ze geen genetische broers of zussen of halfbroers of halfzussen had. Het was eerder een schoolvoorbeeld van een subjectieve verklaring over hoe iemand zich voelt over haar jeugd.”