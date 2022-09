Meghan Markle teruggefloten na ‘leugens’: "Ik ben echt verbijsterd”

RoyaltyMeghan Markle (41) ligt opnieuw onder vuur. De vrouw van prins Harry (37) gaf een interview aan het Amerikaanse blad ‘The Cut’, waarin ze enkele opmerkelijke uitspraken deed. Zo beweerde ze dat een Zuid-Afrikaanse acteur haar had verteld dat er vanwege haar huwelijk met prins Harry “even hard op straat gefeest werd als toen Mandela vrijgelaten werd uit de gevangenis”. Maar volgens de acteur in kwestie heeft Markle dat verhaal verzonnen.

Het veelbesproken interview dat Meghan Markle eerder deze week gaf zindert nog steeds na. Tijdens het gesprek vertelde Meghan dat ze door een Zuid-Afrikaanse acteur plots apart werd genomen tijdens de première van de Disneyfilm ‘The Lion King’, die ze samen met prins Harry bijwoonde. “Hij zei: ‘Je moet weten, toen jij een deel werd van de koninklijke familie, hebben we even hard op straat gefeest als toen Mandela bevrijd werd uit de gevangenis.’ Dat was een heel mooi moment”, aldus Meghan in het interview.

Volgens die acteur, John Kani, is de bewering van Meghan echter “een leugen”, zo verklaart hij tegen de Britse ‘Daily Mail’. Hoewel Meghan zijn naam niet noemde, zegt Kani dat de anekdote over hem gaat omdat hij de enige Zuid-Afrikaan in ‘The Lion King’ is. “Het verbijstert me echt. Ik heb Meghan Markle nog nooit ontmoet. Ik ben de enige Zuid-Afrikaan in de cast en ik was niet bij de première in Londen. Het is gewoon een verkeerde herinnering van haar”, stelt de acteur.

Het veelbesproken interview dat Meghan Markle eerder deze week gaf zindert nog steeds na.

Hij zegt ook dat de bruiloft van Meghan en prins Harry helemaal niet groots gevierd werd in Zuid-Afrika, hoewel de hertogin van Sussex dat anders voorstelt. “In mijn herinnering weet niemand wanneer ze trouwden”, zegt de acteur. “We hadden geen Zuid-Afrikaanse band met de bruiloft of met haar huwelijk met Harry. Ik ben hier echt door verrast.”

Na het interview sprak ook de kleinzoon van Nelson Mandela zich uit. Hij is woest en kan niet begrijpen waarom Meghan zo’n uitspraken deed. “Vechten tegen 60 jaar apartheid en 350 jaar kolonialisme in Zuid-Afrika is niét hetzelfde als trouwen met een witte prins”, zei hij. “Mijn grootvader nam het op voor minderheden, voor kinderen en vrouwen en voor de meest kwetsbare personen in de maatschappij. Jezelf daarmee willen vergelijken, dat snap ik echt niet. Het vieren van zijn vrijlating in 1990 kan niet vergeleken worden met iemands huwelijk.”



Bovendien zijn er nog meer uitspraken van Meghan die kwaad bloed zetten. Zo vertelde de hertogin van Sussex in het interview ook over haar zoektocht naar een woning, nadat zij en prins Harry besloten om het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Sinds ze afscheid namen van hun koninklijke taken woont het koppel in een villa van ruim 14 miljoen euro in het Californische Montecito, maar die konden ze blijkbaar “niet betalen.”

“We waren op zoek en dit huis kwam steeds weer naar boven bij de zoekopdrachten”, aldus Meghan. “Maar we hadden geen job, dus we waren niet van plan om dit huis te bekijken. Het was niet mogelijk. Het is net als toen ik jonger was en aan windowshoppen deed. Dan heb je zoiets van: ‘Ik wil niet gaan en kijken naar alle dingen die ik me niet kan veroorloven, dat voelt niet goed.’” Meghan voegde er nog aan toe zij dat zij en prins Harry er uiteindelijk “alles aan gedaan hebben” om het huis tóch te bemachtigen, omdat de woning “helend en vrij” aanvoelde.

Ook die passages leveren Meghan veel kritiek op. “Compleet losgerukt van de realiteit”, klinkt het op sociale media. Of ook: “Arme Meghan Markle, we zouden een crowdfunding voor haar moeten opzetten. Wat is armoede zwaar”, “Zou ze onwetender en afstotelijker kunnen zijn dan dit?” en “Verwacht Meghan nu echt sympathie, terwijl miljoenen mensen zelfs geen huur kunnen betalen voor een klein en waardeloos appartement?”

