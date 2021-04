Meghan Markle sprak met de Queen voor begrafenis: “Ze beseft hoe moeilijk de reis naar Engeland was voor Harry”

“Harry belde elke dag met Meghan”, vertelt de bewuste insider. “Hij maakte zich zorgen over haar, en hij wilde bovendien ook geen ruzie krijgen over het feit dat hij naar Engeland was vertrokken. Meghan verzekerde hem er elke dag van dat alles oké was, dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Ze besefte heel goed hoe moeilijk het voor hem was om terug naar zijn thuisland te reizen en zijn familie te zien. Zeker zo vlak na het Oprah-interview. Ze belde ook nog eens met hem vlak voor de begrafenis, om hem moed in te spreken.”