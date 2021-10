Meghan Markle schrijft Amerikaanse politici over ouderschapsverlof: “Wij waren volledig overweldigd door de geboorte van Lilibet”

RoyaltyHertogin Meghan Markle (40) is aan het lobbyen geslagen. De echtgenote van de Britse prins Harry (37) schreef een brief aan enkele Amerikaanse politici, waarin ze stelt dat betaald ouderschapsverlof een recht zou moeten zijn voor elke Amerikaanse burger. Dat is momenteel nog niet het geval in de VS. “Harry en ik waren overweldigd na de geboorte van onze dochter.”

De hertogin van Sussex wil tegenwoordig ook een verschil maken in de Amerikaanse politiek. In een emotionele brief die ze opstuurde naar politici Chuck Schumer en Nancy Pelosi roept ze de meerderheid in het parlement op om betaald ouderschapsverlof voor alle Amerikaanse burgers goed te keuren. “Ik ben geen verkozen politicus”, aldus Markle. “Maar ik kan wel spreken als moeder.”

In haar brief gaf ze details over haar eigen jeugd, waarin haar ouders vele offers moesten maken om ervoor te zorgen dat zij het goed had. “Alle ouders moeten nodeloze offers maken. Niet om de ‘American dream’ na te streven, maar gewoon om stabiliteit na te streven.”

“Ik ben groot geworden dankzij de saladebar bij het goedkope restaurant Sizzler, omdat het daar minder dan vijf dollar kostte. Ik weet nog hoe dat voelde. Ik weet hoe hard mijn ouders gewerkt hebben om dat te kunnen betalen. Want zelfs voor minder dan vijf dollar was uit eten gaan iets speciaals voor ons. Iets dat we amper of nooit konden doen.”

(Lees verder onder de tweet: royalty-auteur Omid Scobie deelde een kopie van Meghans brief)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onmogelijke keuze

“Geen enkele familie zou ooit moeten kiezen tussen genoeg geld verdienen om te eten, en de vrijheid hebben om voor je kinderen te zorgen”, gaat ze verder. Ze benadrukte ook dat de meeste andere Westerse landen wél betaald ouderschapsverlof aanbieden, en dat de VS ver achterloopt op dat gebied.

Tot slot had Meghan het ook over de geboorte van haar eigen dochtertje, Lilibet, die in juni dit jaar ter wereld kwam. “Harry en ik hadden wel de mogelijkheid om de eerste dagen na de geboorte met haar door te brengen. We waren dolblij, maar ook overweldigd. Vele andere ouders hebben die luxe niet, en dat is vreselijk. Wij waren bij de weinigen die niet geconfronteerd werden met de harde realiteit van het kiezen tussen werk of kind. We wisten dat we haar mee naar huis konden nemen, en tijd met haar konden doorbrengen in die cruciale periode. We wisten dat we geen onmogelijke keuzes zouden moeten maken over haar verzorging, over onze job, of over haar gezondheid en medische zorgen. Dat terwijl andere Amerikanen dat élke dag moeten doen.”

“Betaald ouderschapsverlof zou een nationaal recht moeten zijn”, besluit ze. “We moeten hiervoor een programma ontwikkelen dat toegankelijk is voor elke Amerikaan, en wordt aangemoedigd zonder stigma of straf. Dit gaat niet over rechts of links, dit gaat over juist of fout.”

Tegen protocol

Naar goede gewoonte van Markle gaat ze hiermee rechtstreeks in tegen het koninklijke protocol. In haar brief richt ze zich rechtstreeks tot het congres, terwijl Britse royals zich eigenlijk niet met politiek mogen bemoeien, om een neutrale status te behouden tegenover het volk.

LEES OOK