Meghan Markle schreef misschien wel het opiniestuk van het jaar: “Zit ook strategische reden achter”

Royalty “Hij speelde met haar voeten": eerste grote liefde Kate Middleton brak haar hart

16 november Tegenwoordig deelt Kate Middleton (38) lief en leed met prins William (38), maar er was een tijd dat de Britse enkel aan een andere man kon denken: Harry Blakelock, die als haar eerste grote liefde wordt beschouwd. Dat schrijft The Mail on Sunday.