Meghan Markle “overstuur en overweldigd” door negatieve representatie in ‘South Park’

RoyaltyMeghan Markle (41), echtgenote van de Britse prins Harry (38), is volgens insiders erg overstuur na het zien van de meest recente aflevering van het satirische programma ‘South Park’. In de comedyshow, die wereldwijd erg populair is, worden zij en haar man nogal negatief afgebeeld. “Meghan is er niet goed van”, klinkt het.

Hun namen worden nooit genoemd, maar de referentie is niet mis te verstaan. De ‘prins van Canada’ en zijn vrouw verhuizen naar het rustige dorpje South Park, omdat ze privacy willen. “Als we naar hier verhuizen, zullen mensen écht geloven dat we serieus menen wat we zeggen", aldus het personage van Meghan. De twee zijn echter erg luid, opzichtig, en vervelend in het promoten van hun ‘recht op privacy’. Zo schieten ze vuurwerk af en roepen ze door megafoons in het midden van de nacht. “Laat ons met rust!”, schreeuwen ze. De prins is ook druk bezig met het promoten van zijn boek ‘WAAAGH’ (uitgesproken als het huilgeluid van een baby). Alweer een erg duidelijke verwijzing naar Harry’s boek ‘Reserve’. De twee cartoons trekken naar talkshows, waar ze worden uitgejoeld door het publiek, maar dat niet door lijken te hebben.

“Het is de beruchte ‘South Park’-behandeling”, klinkt het in de Amerikaanse media. “Een heldere boodschap aan het koppel: niemand heeft oor naar jullie gezaag, ga gewoon je leven leiden en laat ons met rust. Mensen die aan de ‘slechte kant' van ‘South Park' komen te staan, kunnen een comeback in de VS wel vergeten. Het bewijst dat ze gewoon uitgelachen worden, dat ook de Amerikanen het met hen hebben gehad.”

Overstuur

Wie de bewuste aflevering ook onder ogen kreeg, was natuurlijk Meghan Markle zelf. “Ze weigert om de volledige aflevering uit te kijken”, aldus de insider aan de DailyMail. “Maar ze is er erg overstuur en overweldigd door. Ze had niet verwacht dat ze zo negatief zouden worden afgebeeld. Het irriteert haar dat ‘South Park’ hen zo viseert, maar langs de andere kant is zo ook niet van plan om naar de show te kijken. Ze heeft enkel fragmenten gezien op het internet.”

Maar of het bij frustratie zal blijven, is onzeker. Andere bronnen hebben intussen al gelekt dat de advocaten van de Sussexen zich over de aflevering aan het buigen zijn. Het zou dus kunnen dat de satire - net zoals vele andere zaken over Harry en Meghan - gerechtelijke gevolgen zal krijgen.

