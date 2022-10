Meghan Markle over de keerzijde van haar acteercarrière: “Ik werd gereduceerd tot een bimbo”

De hertogin haalde aan dat ze dankbaar was voor haar job als actrice. Het werk betaalde de rekeningen en ze beleefde er plezier aan. Al vond ze het gevoel dat ze ervan kreeg een verschrikkelijke keerzijde. “Ik hield er niet van hoe ik me erdoor voelde, alsof ik niet slim was. Ik voelde me gedwongen om één en al uiterlijk te zijn”, zei ze. Voor haar eigen dochter Lilibet (1) zou ze het graag anders zien. Meghan uitte dat ze wil dat Lilibet wordt gewaardeerd om haar hersenen, niet om hoe ze eruit ziet. “Ik wil dat mijn dochter hogere ambities heeft. Ik hoop dat ‘mijn’ Lili studeert en slim wordt, en dat ze daar trots op is.”

Zestien jaar geleden maakte Markle haar debuut in de reeks ‘Deal or No Deal’. Maar plots, midden in een seizoen, verdween ze. “Ik stopte uiteindelijk met die show. Ik was zoveel meer dan hoe ik werd neergezet. Ik vond het verschrikkelijk dat er enkel op mijn uiterlijk werd gefocust. Mijn personage had weinig inhoud. Het voelde alsof ik werd gereduceerd tot een bimbo”, klonk het. Die anekdote sterkt ze aan door te vertellen dat ze samen met andere actrices letterlijk in de rij moest gaan staan om ‘mooier’ te worden. Ze kregen dan allerlei schoonheidsbehandelingen, opvullingen in hun beha, nepwimpers en haarextensies. “We kregen zelfs wekelijks vouchers voor een spray tan te laten doen. De makers hadden een héél afgelijnd beeld van hoe we er moesten uitzien.” Een vrouwelijke leidinggevende zou zelfs vlak voor het filmen gevraagd hebben om “hun buik in te trekken.”

In de podcast geeft Meghan ook toe dat ze vooroordelen had over Paris Hilton voor ze haar kende. “Ik schaam me om het te zeggen, maar ik had vooroordelen over Paris. Toen ik opgroeide, zag ik hoe mooi, rijk en beroemd ze was. Ik dacht: ‘In haar leven kan toch niets mis gaan?’”

