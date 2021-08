Meghan Markle opvallende afwezige op verjaardagsfeest Obama: “Ze was erg teleurgesteld dat ze geen uitnodiging kreeg”

Volgens Levin was Meghan heel teleurgesteld dat ze geen uitnodiging ontving voor het feest. “Ze had verwacht dat ze één van de special guests zou zijn, maar kwam bedrogen uit. Ze had héél graag willen gaan.” Volgens verschillende royalty-watchers is haar afwezigheid dan ook een teken dat de speciale band tussen Meghan en de voormalige president verbroken is. Meghan steunde de democratische partij openlijk tijdens elke verkiezing, en sprak zelfs na haar huwelijk met prins Harry nog haar steun uit voor de huidige president Joe Biden. Een zet die bijzonder opvallend is voor een royal, gezien die zich eigenlijk politiek neutraal moeten opstellen.