Meghan Markle onthult hoe het met de kinderen gaat: “Archie maakt voedselpakketten voor daklozen”

“Achie gaat nu naar de kleuterschool”, vertelt ze. “We leren hem het motto ‘manieren maken de man’, omdat hij nu in de fase zit waarin hij alsjeblieft en dankjewel leert zeggen.” Tijdens het interview toont Meghan hoe een normale dag in haar leven in Montecito, LA, eruitziet. De journalist in kwestie mocht Archie zelfs mee gaan ophalen aan de schoolpoort. De kleuter zou dolgelukkig naar zijn moeder zijn toegerend om haar een knuffel te geven, en liet zelfs zijn brooddoos vallen in zijn enthousiasme. Tijdens de rit naar huis kreeg Archie een quesadilla. “Zijn favoriete snack”, aldus Meghan. Zijn leerkrachten gaven Meghan een brief waarin te lezen stond dat Archie nu klaar is voor volledige schooldagen. Aanvankelijk ging hij nog maar halftijds, omdat hij nog te klein was voor volle dagen. Blijkbaar had de jongen die dag ook geweigerd om zijn lunch op te eten, dus de quesadilla ging vlot binnen.