Meghan Markle onder vuur, na uitspraken over Afrika: “Zeer teleurstellend”

In Zuid-Afrika is men namelijk niet blij met de manier waarop Meghan hun land omschrijft. Meghan zegt dat naar Afrika reizen “het dapperste is dat ze ooit heeft gedaan”. Men vraagt zich nu af waarom. “Wat een vreemde uitspraak”, klinkt het op sociale media. “Waarom dapper? Omdat het Afrika is? Wauw. Dat zegt genoeg over haar.”

“Jammer voor haar”, besluit iemand. “Gezien ze veel fans had in het land. Dat zal nu wel wat minder zijn.”

Meghan lijkt zich dus niet bepaald populairder te maken dankzij haar nieuwe Spotify-podcast. Sinds de eerste aflevering van ‘Archetypes’ verscheen sprak het voormalig personeel van Meghan zich bovendien ook al uit tegen haar getuigenissen. Meghan was naar eigen zeggen kwaad omdat het paleis haar dwong om na de brand in de kamer van Archie nog steeds haar verplichtingen in Afrika verder uit te voeren. “Archie’s kamer stond helemaal niet in brand”, vertelt een insider een de DailyMail. “Ik herinner me wél dat ik die dag een rokende, kapotte radiator moest uittrekken. Maar er was geen sprake van vuur.”