Meghan Markle niet één, maar twee keer naar concert van Beyoncé: “Het was meer business dan pleasure”

Shakend in een korte glitterrok, luidkeels meezingend met de grootste hits van Queen Bey: enkele jaren geleden hadden we Meghan Markle nooit zo onder ogen gekregen. Maar sinds ze het Britse koningshuis achter zich liet voor een leven in LA, is de Hollywoodfactor van de hertogin weer serieus gestegen. En daar heeft ze zelf voor gezorgd.

“Het was niet toevallig dat ze naast Netflixbaas Ted Sarandos op de tribune zat”, aldus PR-expert Mark Borkowski. “Ze is daar vooral om zaken te doen. Het is meer business dan pleasure. Zij en Harry producen binnenkort de Netflixfilm ‘Meet Me At The Lake', en dat zou een grote hit kunnen worden voor het platform. Ze moeten het wel enkel van hun naam hebben, want het koppel heeft geen enkele ervaring. Bovendien is Harry’s recente docu over de Invictus Games geflopt, en heeft het bedrijf reden om aan hen te twijfelen. Reden te meer om de CEO te vriend te houden. Voor Meghan kan dit ook een mooi opstapje zijn naar een eventuele acteercarrière.”