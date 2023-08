Meghan Markle mocht van koninklijke familie één woord niet zeggen in ‘Suits’

RoyaltyAaron Korsh (57), de bedenker van het juridische drama ‘Suits’, blikt in een recent interview terug op het succes van de serie én de vernieuwde aandacht en veiligheid die Meghan Markle (42) met zich meebracht door haar romance met prins Harry (38). De koninklijke familie ging door de scripts en vroeg wel eens om bepaalde stukken van het script aan te passen, beweert Korsh. Eén woord in het bijzonder kon voor Meghans nieuwe familie echt niet door de beugel, klinkt het.

Voor de hertogin van Sussex deel uitmaakte van de koninklijke familie was vooral bekend voor haar rol als Rachel Zane in ‘Suits’. Meghan te zien tot het zevende seizoen voor ze uit de reeks stapte. Nog voor haar exit werd echter bekend gemaakt dat de actrice een relatie was begonnen met prins Harry, met wie ze in 2018 in het huwelijksbootje stapte. ‘Suits’ eindigde uiteindelijk met een negende seizoen in 2019.

In die laatste periode van Meghan bij ‘Suits’, gooide de koninklijke familie wel eens roet in het eten van de schrijvers, onthult Aaron Korsh nu. Meghan moest meer bescherming krijgen én mocht niet meer zomaar alles doen en zeggen in de serie. “Ik zal zeggen, en ik denk dat Harry dit in het boek heeft gezet, want ik heb mensen erover horen praten - [de koninklijke familie] heeft over sommige dingen meegedacht. Niet veel dingen, trouwens, maar er waren een paar dingen die we wilden doen en niet konden doen. Dat was een beetje irritant”, vertelt hij aan de ‘Hollywood Reporter’.

Volledig scherm In 2018 trouwde Meghan met prins Harry. © AFP

Zo schreef Korsh een scène waarin Meghan als Rachel het woord poppycock zou gebruiken om iets te omschrijven. Dat was een terugkerende grap in Korsh’ eigen familie, legt hij uit. “Als knipoog naar mijn schoonfamilie zouden we haar laten zeggen: ‘Mijn familie zou poppycock zeggen’. Maar de koninklijke familie wilde niet dat ze dat woord zou zeggen. Ze wilden het woord poppycock niet in haar mond leggen.”

Waarom niet? “Ik neem aan omdat ze niet wilden dat mensen dingen in elkaar knipten waarin ze c**k (het Engelse woord voor penis, red.) zei”, klinkt het. “Dus we moesten het veranderen in bullsh*t, en dat vond ik niet leuk omdat ik tegen mijn schoonfamilie had gezegd dat [poppycock] in de show zou komen.” Korsh begrijpt wel waarom het woord in de vuilbak moest, geeft hij toe. “Toen ze het op die manier uitlegden, had ik wat sympathie omdat ik ook niet zou willen dat iemand dat zou doen. En het punt is, ik dacht dat niemand het echt zou doen, maar ik weet het ook niet. Mensen zijn gek.”

Hoe de royals het script in handen hadden gekregen weet Korsh niet, zegt hij, maar ze namen het wel degelijk door en kwamen met suggesties kwamen voor aanpassingen. Wat ook zeker is, is dat die suggesties niet van Meghan zelf kwamen, klinkt het nog. “Wie het ook was, ze vonden het net zo min leuk om het mij te vertellen als dat ik het leuk vond om het te horen.”

KIJK. Beelden van Meghan die buiging maakt in ‘Suits’ gaan viraal