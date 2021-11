Meghan Markle lobbyt bij Amerikaanse senatoren: “Ironisch dat ze zich voorstelt als hertogin van Sussex”

Royalty Koningin Elizabeth mag alleen nog met familielid op pad

Koning Elizabeth (95) zal in het vervolg bij officiële verplichtingen worden bijgestaan door een familielid. Volgens The Telegraph is dat besloten nadat de Queen afgelopen week op het laatste moment een bezoek aan Noord-Ierland moest afzeggen omdat ze van haar artsen rust moest houden. Later werd bekend dat Elizabeth een dag in het ziekenhuis had gelegen.

24 oktober