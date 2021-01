Meghan Markle liet haar naam veranderen op geboorteakte Archie: “Dit is nooit eerder gezien”

Toen Archie geboren werd, verbaasde de wereld zich erover dat de voornaam van Meghan Markle eigenlijk ‘Rachel’ is - iets dat we konden aflezen op de geboorteakte van de baby. Maar wie de geboorteakte vandaag bekijkt, zal iets helemaal anders aflezen bij de naam van de moeder. Harry en Meghan hebben namelijk op 5 juni 2019, ruim een maand nadat Archie geboren was, een nieuwe wijziging doorgevoerd. Bij de naam van de moeder staat nu niet langer ‘Rachel Meghan’ te lezen, maar ‘Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex’. En Harry liet de titel ‘Prins’ toevoegen aan de akte.

Een opvallende wijziging, die volgens Britse royaltywatchers op een breuk met prins William en z'n echtgenote Kate lijkt te wijzen, omdat op de geboorteakte van Kate’s kinderen wel gewoon haar volledige naam wordt gebruikt en niet haar titel. De aanpassing gebeurde bovendien vlak nadat Harry en Meghan afstand namen van het gemeenschappelijke goede doel van de prinsen, en enkele maanden voordat ze het Britse koningshuis helemaal de rug toekeerden. “Het is buitengewoon", zegt Lady Colin Campbell, die de wijziging ontdekte, in The Mirror. “Het roept allerlei vragen op over wat de Sussexes dachten toen ze die wijziging doorvoerden.” Royaltywatcher Ingrid Seward voegt eraan toe: “Een royal die een geboorteakte laat wijzigen, is nooit eerder gezien. Dat ze bovendien de voornamen verwijderden, is opmerkelijk. Misschien is dit nog een teken dat ze wanhopig waren om het anders te doen dan de Cambridges."