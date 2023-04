Meghan Markle krijgt Woman of Vision Award voor haar inzet voor vrouwen

ROYALTYMeghan Markle (41) zal volgende maand de Woman of Vision Award krijgen, dankzij haar werk voor meisjes en vrouwen over de hele wereld. Zo zet ze zich onder meer in voor gelijke rechten via ‘Archewell’, de stichting van haar en haar man prins Harry (38). De hertogin van Sussex zal de prijs in ontvangst nemen tijdens het jaarlijkse gala van de Ms. Foundation, de organisatie achter de award.

Op zestien mei vindt het jaarlijkse gala van de Ms. Foundation plaats in New York. Feministe en journaliste Gloria Steinem zal de prijs aan Meghan Markle overhandigen. De organisatie noemt de hertogin van Sussex een “feminist, voorvechter van mensenrechten en gendergelijkheid en een wereldwijd rolmodel.” Verder staat Markle ook altijd in voor gezinsrechten en investeert ze in dynamische bedrijven, die door vrouwen zijn opgericht. Dat schrijft de Ms. Foundation in een verklaring.

Op het jaarlijkse gala zullen ook andere vrouwen, die opkomen voor gelijke rechten, geëerd worden. “Onze winnaars zijn stuk voor stuk ongelooflijke sterke leiders. We zijn dankbaar dat we hun in de bloemetjes kunnen zetten voor hun vele prestaties", besluit Teresa C. Younger, de president en CEO van de Ms. Foundation.

Gracie Award

Afgelopen vrijdag won Meghan ook een Gracie Award, de jaarlijkse prijzen van de Alliance for Women in Media Foundation. Ze kreeg onderscheiding voor haar Spotify-podcast ‘Archetypes’, waarin ze met bekende vrouwen praat over de vele stereotypes en discriminatie waarmee vrouwen dagelijks te maken krijgen. In het verleden waren onder meer Serena Williams, Paris Hilton en Mariah Carey al te gast.

