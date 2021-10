Meghan Markle kan contact met haar vader niet riskeren: “Ze zou té veel aandacht krijgen van de pers”

“Meghan kan geen contact meer opnemen met haar vader, zelfs al zou ze dat willen”, aldus Morton. “Elke stap die ze zet wordt in de gaten gehouden door de media. Vanaf het moment dat ze op zijn oprit staat, zouden er cameramannen in de bosjes liggen. Dat is negatieve aandacht die ze nu wel kan missen. Ze weet immers niet hoe dat gesprek met Thomas zou aflopen.”

Thomas Markle klaagt steen en been in de media omdat hij zijn dochter al jaren niet meer heeft gezien. Hij was zelfs niet aanwezig op haar huwelijk met de Britse prins Harry. Bijgevolg heeft hij zijn twee kleinkinderen, Archie en Lilibet, nog nooit ontmoet. “Dat is niet eerlijk”, meent hij. “Ik zou een goede grootvader zijn. Als haar kinderen oud genoeg zijn, zullen ze beseffen dat ze iets missen. Maar tegen die tijd is het misschien al te laat. Ik ben bang dat ik dood zal zijn voor mijn dochter zich bedenkt.”

“Meghan zal zich niet bedenken”, weet Morton wel zeker. “Misschien is er een deel van haar dat de draad weer wil oppikken met haar vader, al was het maar voor haar kroost. Maar het is nu eenmaal té riskant. Op dat gebied heeft Thomas het trouwens nog erger gemaakt door constant zijn beklag te doen in de media. Ze kan hem er duidelijk niet op vertrouwen dat hij hun correspondentie geheim kan houden. Kijk maar wat er gebeurde toen ze hem persoonlijk een brief schreef met de vraag om zijn relaas in de kranten te stoppen: hij verpatste die bewuste brief aan de Britse tabloids. Het is een moeilijke kwestie om op te lossen: contact met haar familie en haar privacy op het spel zetten? Of de veiligheid van stilzwijgen? De brokken zijn niet meer te lijmen, denk ik.”