Meghan Markle is niet bang om het Britse koningshuis kwaad te maken, maar waarom? “Ze kan nu niet meer terug”

Royalty Koninklij­ke familie al decennia­lang grote fan van schoenenfa­bri­kant Ambiorix: “Albert kwam langs op de motor”

In zijn wilde prinsenjaren nam koning Albert zijn motor om in het atelier van Ambiorix nieuwe schoenen te gaan uitkiezen. Als groot liefhebber van het Belgische merk baande hij zo voor de schoenenfabrikant de weg naar het selecte clubje van gebrevetteerde hofleveranciers. Een titel die CEO Peter Vavedin (56) met trots vervult. ‘In ‘Story’ vertelt hij uitgebreid over z'n ervaringen met de koninklijke familie, en andere BV’s die fan zijn van z'n schoenen. “Initieel stond Erik Van Looy niet bovenaan ons lijstje qua samenwerkingen. We hadden sexy profielen, zoals Koen De Bouw, in gedachten.”

