Meghan Markle is “actief op zoek naar acteerrollen” en “kijkt uit” naar Hollywood-comeback

RoyaltyDe afgelopen jaren zou Meghan Markle (42) een heleboel acteerrollen aangeboden hebben gekregen, die ze allemaal afsloeg omdat ze het koninklijke leven wilde omarmen. Maar nu is de voormalige actrice weer “actief op zoek” naar werk in Hollywood, vertelt een bron aan de Britse krant ‘Metro’. Ze kijkt uit naar haar terugkeer als actrice, klinkt het.

Door de hernieuwde interesse in de serie ‘Suits’, waarin Meghan jarenlang te zien was, kreeg de hertogin heel wat acteerwerk aangeboden van “grote regisseurs en producenten”, vertelt een insider aan ‘Metro’. Ze ging destijds echter niet in op die aanbiedingen. “Ze heeft die afgeslagen omdat ze echt het koninklijke leven wilde omarmen en later met Harry een nieuwe weg wilde inslaan achter de schermen in Hollywood.”

“Maar dat is nu allemaal veranderd”, gaat de bron verder. “Nu andere kansen opdrogen, is ze actief op zoek naar rollen en praat ze met een aantal grote regisseurs en producenten.” Ze is “enthousiast” voor haar Hollywood-comeback, klinkt het. En wat vindt Harry daarvan? Die “steunt dit allemaal 100 procent”, aldus de bron nog. “Acteren is wat Meghan kent en waar ze altijd van heeft gehouden.”

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle op het Ripple Of Hope Gala in het Hilton Hotel in New York eind 2022. © Photo News

Meghan en Harry gaan ook samen aan de slag achter de schermen van de filmindustrie. Ze zullen samen de verfilming van de romantische bestseller ‘Meet Me At The Lake’ produceren voor Netflix. Volgens een bron in ‘Heat Magazine’ verloopt de samenwerking tussen het koppel echter niet zo vlot als verwacht. “Het lijkt allemaal om haar te draaien en Harry weet niet helemaal zeker waar hij in past”, klinkt het.

Meghan zou daarom hebben voorgesteld om apart te werken. “Ze vindt dat het hen als koppel ten goede zou komen als ze niet constant naast elkaar zouden werken. Hij voelt zich vaak buitengesloten als het gaat om haar drukke schema. Maar Meghan heeft al heel lang het gevoel dat ze haar stem kwijt is als het gaat om haar publieke imago en dat wil ze terug”, legt de insider uit in ‘Heat Magazine’.