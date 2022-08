Meghan Markle in Spotify-podcast: “Ik wist niet dat ‘ambitie’ een lelijk woord was, tot ik met Harry begon te daten”

Royalty “Ze vreesde dat ze vermoord zou worden”: bodyguard van prinses Diana doet boekje open over haar dood

25 jaar na de dood van prinses Diana en haar minnaar Dodi Al-Fayed in 1997 raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat over de zaak. Want, wat gebeurde er écht in die tunnel in de Franse hoofdstad? Gaat het wel degelijk om een fataal auto-ongeval, of was er toch meer aan de hand? Lee Sansum (60), ten tijde van het ongeval één van Diana’s bodyguards, schreef een nieuw boek over zijn ervaringen: “Diana zou hier vandaag nog zijn, als ik van dienst was geweest tijdens de nacht dat ze stierf.”

