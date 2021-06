Meghan Markle in eerste interview na Oprah: “In mijn boek zitten allemaal kleine details, zoals de lievelingsbloemen van Diana”

In het interview met NPR omschrijft Meghan Markle haar kinderboek ‘The Bench' als een liefdesverhaal. “Ik denk dat veel mensen het afgelopen jaar beseft hebben dat er zich heel veel in stilte afspeelt. Hoe ik vanuit het raam naar mijn echtgenoot en kind keek, hoe Harry Archie in slaap wiegde of hem droeg ... Dat soort momenten hebben mijn gedicht beïnvloed”, klinkt het. “Het gaat over groeien met iemand. Om de diepe connectie en het vertrouwen dat je met die persoon had, in goede of slechte tijden."

Archie

De hertogin voegde eraan toe dat ze het belangrijk vond dat haar verhaal inclusief was. “Toen ik opgroeide voelde ik hoe het voelde om jezelf niet vertegenwoordigd te zien", zegt ze. “Ik hoop dat elk kind of elk gezin dit boek kan openen en er zichzelf in kan herkennen. Of het nu een bril is, sproetjes, een andere lichaamsvorm of een andere etniciteit of religie."

Ook haar oudste zoontje Archie kan zich erin terugvinden, zegt Meghan. “Ik denk dat je heel veel lieve, kleine momentjes kan terugvinden die we in het boek verstopt hebben: mijn favoriete bloem, de favoriete bloem van de moeder van mijn man, vergeet-me-nietjes ... We wilden ervoor zorgen dat die erin zaten. Er zitten zoveel speciale details en liefde in dit boek. Ik wist dat onze zoon al die elementen zou opmerken. En hij houdt van het boek, wat geweldig is aangezien hij boeken echt verslindt. Wanneer we hem een boek voorlezen, zegt hij altijd: ‘Opnieuw, opnieuw, opnieuw!’ Dat hij van ‘The Bench' houdt en dat we kunnen zeggen dat mama dat voor hem geschreven heeft, voelt geweldig."

Vaderdagscadeau

Meghan verklapte bovendien dat ze de inspiratie voor haar boek haalde bij een cadeau dat ze voor Vaderdag aan Harry gaf in 2019, enkele weken na de geboorte van Harry: een bankje. “Zoals zovelen vroeg ik me af: ‘Wat moet ik hem als cadeau geven’?”, zegt Meghan. “Ik wilde iets sentimenteel voor hem kopen. Een plekje voor hem en onze zoon." Op de achterkant van de bank liet ze een plakkaatje plaatsen, met daarop een gedicht van Meghan. “Dit is jouw bank", staat er te lezen. “Waar het leven gaat beginnen / Voor jou en onze zoon / Onze baby, onze bloedverwant.”

‘The Bench’ scheert intussen geen hoge toppen in Groot-Brittannië. Tijdens de releaseweek werden er slechts 3.212 exemplaren van ‘The Bench’ verkocht. Dat is zelfs niet genoeg voor een plaatsje helemaal onderaan in de bestseller top 50, het kinderboek valt er volledig buiten. In thuisland Amerika doet het boek het wél beter. ‘The Bench’ staat er momenteel bovenaan de bestseller-lijst van The New York Times.

