Meghan Markle heeft niet gereageerd op verjaardagscadeau van haar vader

Thomas Markle vertelde in een interview met TMZ dat hij zijn dochter een boeket van twaalf rode rozen en twee gele rozen opgestuurd had. De twee gele rozen zaten in het midden van het bloemstuk en waren een verwijzing naar Archie (2) en Lilibet, de twee kinderen van Meghan Markle en prins Harry. Daarnaast had de vader van Meghan Markle ook nog een briefje toegevoegd aan het boeket. “Ik wens je een fijne verjaardag en alleen maar gelukkige dagen.” Daarnaast maakte Thomas Markle in zijn interview nog duidelijk dat hij graag deel wil uitmaken van het leven van zijn kleinkinderen, maar dat het oké is dat Meghan niet gereageerd heeft op zijn cadeau.

De relatie tussen Meghan en haar vader is nu al een tijdje redelijk slecht. Vlak voor haar huwelijk met prins Harry raakte het nieuws bekend dat Thomas Markle een persoonlijke brief van haar gelekt had aan de pers. Daarnaast heeft hij destijds ook een aantal foto’s in scène gezet. Sindsdien hadden de twee amper nog contact en in haar interview met Oprah Winfrey gaf Meghan ook eerlijk toe dat ze moeite had om haar vader te vergeven. Thomas Markle is het wachten ondertussen wel stilaan beu. Vorige maand vertelde hij nog aan Fox News dat hij plannen had om naar de rechtbank te stappen omdat hij vastberaden is om zijn kleinkinderen te ontmoeten.