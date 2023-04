“Meghan Markle heeft koning Charles in een brief verteld wie de ‘racistische royal’ is”

Het Britse ‘The Telegraph’ schrijft onder meer dat Meghan Markle en koning Charles via brief gecommuniceerd hebben over de “vooroordelen” binnen de koninklijke familie. Daarnaast zou ze de ‘racistische royal’, die vragen gesteld heeft over hoe donker de huidskleur van haar zoontje Archie zou zijn, bij naam genoemd hebben in een brief die dateert van 2021. Nieuws dat inmiddels bevestigd werd door ‘Page Six’. “Ze hebben elkaar inderdaad brieven geschreven”, aldus een insider. “Maar dat is al meer dan twee jaar geleden. Meghan heeft het achter zich gelaten. Het heeft niets te maken met haar beslissing om niet naar de kroning te komen.”

De brief in kwestie zou verstuurd zijn geweest kort na het beruchte interview met Oprah Winfrey. In haar gesprek met Winfrey maakte Meghan Markle bekend dat iemand binnen de koninklijke familie vragen gesteld had over de huidskleur van Archie. Wie de zogenaamde ‘racistische royal’ is, is nog steeds niet bekend. Paleisinsiders bevestigden destijds wel dat het niet om koningin Elizabeth of prins Philip ging. Uit ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’, een boek van royalty-expert Christopher Andersen, bleek eerder dat het om Charles zelf zou gaan, maar dat nieuws werd tot op heden nog niet bevestigd of bewezen.