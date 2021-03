Meghan Markle haalt uit naar paleis in nieuwe preview van Oprah: “Ze houden bewust onwaarheden over ons in stand”

RoyaltyBinnen enkele dagen is het zover en wordt het Oprah-interview tussen prins Harry (36) en Meghan Markle (39). Dat het een pittig gesprek gaat worden, is nu al duidelijk. Hier en daar circuleren er al enkele fragmenten uit het interview en ook nu is er een straffe uitspraak van de hertogin van Sussex opgedoken. “Ik snap niet hoe ze kunnen verwachten dat we onze mond houden terwijl ze actief onwaarheden over ons in stand houden”, aldus Meghan.

De televisiezender CBS heeft een nieuw fragment van het Oprah-interview tussen prins Harry en Meghan Markle online gezwierd. In de clip vraagt de talkshowhost aan Markle hoe ze zich voelt nu het Britse paleis eindelijk haar versie van de feiten te horen krijgt. Meghan, die duidelijk niet van plan is om zich in te houden, haalt in de preview rechtstreeks uit naar ‘the firm’ (de bijnaam voor het Britse koningshuis, red.).

“Ik snap niet hoe ze kunnen verwachten dat we onze mond houden terwijl ze mee onwaarheden over ons in stand houden. En als we zo het risico lopen om bepaalde zaken te verliezen… We zijn al ontzettend veel kwijtgespeeld”, klinkt het in het fragment.

(Lees verder onder de video.)

Naast haar gesprek met Oprah is er deze week nog veel meer te doen rond de vrouw van prins Harry. Een medewerker van Buckingham Palace beschuldigt Markle namelijk van pesterijen en dit slechts enkele dagen voor de uitzending van het interview. Zo zou ze tijdens haar verblijf in Kensington Palace twee personeelsleden belaagd én verdreven hebben.

Meghan Markle laat zich wel niet doen en reageerde via een woordvoerder op de beschuldigingen. “Het is misleidende, schadelijke en onjuiste informatie die werd gebruikt om een vals verhaal te verspreiden in de aanloop naar het interview met Oprah Winfrey dat op 7 maart wordt uitgezonden.” Buckingham Palace hecht dan weer wél geloof aan de beweringen. “We zijn uiteraard heel erg bezorgd”, klinkt het daar. Ze zijn dan ook een onderzoek opgestart. Zo zullen verschillende stafleden, ook zijn die het huishouden ondertussen verlaten hebben, uitgenodigd worden om deel te nemen.

Het volledige interview tussen het drietal zal op zondag 7 maart uitgezonden worden.

